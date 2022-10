Diletta Leotta e Loris Karius: chi è la nuova conquista della conduttrice di Dazn?

Diletta Leotta e Loris Karius: una nuova coppia? secondo le notizie di gossip sembra di si. La bionda conduttrice avrebbe addirittura smesso di seguire su Instagram Giacomo Cavalli, con cui sembra esserci stata una relazione.

Diletta Leotta e Loris Karius

Nuovo gossip per la conduttrice tanto amata e desiderata Diletta Leotta. Secondo la notizia lanciata da Gente ci sarebbero stati dei contatti tra la bionda conduttrice e l’ex portiere del Liverpool Loris Karius.

“Si seguono su Instagram da qualche settimana – leggiamo – e, pare, che tra i due ci sia una sorta di fil rouge al momento difficile da incasellare nelle svariate sfaccettature dei rapporti interpersonali, figuriamoci in quelli del cuore”. Poi, aggiunge la rivista: “In questo momento sembra che la conduttrice stia intensificando gli studi per migliorare il suo inglese. Il lavoro lo richiede e ci sta che si tratti di un semplice aggiornamento professionale.

Ma ora, alla luce del rumor, ci domandiamo: che dietro l’arricchimento linguistico ci sia magari anche il desiderio di ampliare i confini del cuore?”.

Chi è la nuova conquista della conduttrice di Dazn?

Loris Karius ha 29 anni ed un portiere di calcio di nazionalità tedesca. Di lui si ricorsa soprattutto la sua prestazione negativa nel 2018 a Kiev durante la finale di Champions League persa 3-1 dal suo Liverpool contro il Real Madrid.

Il portiere dei Reds era stato sfortunato protagonista di due errori gravi che avevano consegnato la Coppa dalle grandi orecchie ai Blancos. “La squadra ha perso per colpa mia. Mi dispiace per il club, per tutti. Se potessi tornare indietro…”, aveva detto Karius subito dopo la partita.

Dopo quella finale, Karius ha giocato in prestito per due anni al Besiktas dove, come se non bastasse, è entrato in conflitto con il club turco a causa di una serie di mancati pagamenti.

Poi, si è trasferito sempre in prestito all’Union Berlino per poi fare ritorno al Liverpool. Dopo che si è concluso il contratto con i Reds, oggi si trova sempre in un club inglese: il Newcastle.

