Roma-Sassuolo, Frattesi: “Volevo i giallorossi”

Per la 26° giornata di Serie A ci sono diversi match interessanti, tra cui Roma-Sassuolo, gara non banale per Frattesi.

Dopo le fatiche europee si è già proiettati verso la Serie A. Per la 26° giornata sono previste diverse sfide interessanti, tra cui quella che vedrà sfidarsi Roma-Sassuolo, gara non banale per Frattesi.