Classifica Serie A: il Napoli perde ma sempre in vetta, lotta per la salvezza

Terminata la 25° giornata di campionato, è ora di fare i conti e analizzare la classifica Serie A, che presenta un quadro molto interessante. Il Napoli è sempre in vetta nonostante l’ultimo ok; segue l’Inter e chiude il podio la Lazio. I bianconeri molto più in basso e reduci dalla sconfitta contro la Roma.

Per la lotta alla salvezza si registra poco movimento, con Spezia e Salernitana preoccupate.

Classifica Serie A: si combatte per l’Europa e per la permanenza

L’ultimo fine settimana ha regalato poche emozioni nonostante fossero in programma tre big match e due scontri diretti per la salvezza. Napoli-Lazio e Roma-Juventus sono finite con il medesimo risultato, ovvero uno a zero. In entrambe le occasioni hanno vinto le romane, con i biancocelesti che hanno battuto l’inarrestabile Napoli in una partita attenta e intelligente; i giallorossi hanno sconfitto la Juventus grazie al gol di Mancini, partita però tesa e con molti errori.

La Fiorentina è riuscita ad avere la meglio sul Milan, omaggiando Davide Astori. Per gli scontri diretti nulla da fare: tra Spezia-Hellas Verona e Sampdoria-Salernitana è finita 0-0, zero anche le emozioni.

Di seguito allora la classifica Serie A, aggiornata dopo 25 partite:

Napoli: 65 punti Inter: 50 Lazio: 48 Roma: 47 Milan:47 Atalanta: 42 Juventus: 35 (-15 di penalizzazione) Bologna: 35 Torino: 34 Udinese: 32 Monza: 32 Fiorentina: 31 Sassuolo: 30 Empoli: 28 Lecce: 27 Salernitana: 25 Spezia: 21 Hellas Verona: 18 Cremonese: 12 Sampdoria: 12

Il fanalino di coda è senza dubbio la Sampdoria, a pari merito con la Cremonese che ci sta almeno provando. I sogni di Champions League per la Juventus si fanno sempre più astratti, mentre l’Atalanta potrebbe pregustare la Conference League. Per Monza ed Empoli la salvezza è vicina, stessa cosa per il Sassuolo, allontanatosi dal pericolo retrocessione.

Il Napoli conduce a testa altissima e può dirsi tranquillo grazie a 15 lunghezze che lo saperano dall’Inter. Scudetto quasi ipotecato, ma è obbligatorio non abbassare la guardia.

LEGGI ANCHE: Neymar, infortunio grave: si dovrà operare e stagione finita per il calciatore brasiliano.