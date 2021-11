Pallone d’oro 2021 premiazione: Messi vince ancora

Pallone d’oro 2021, premiazione: Messi quasi a sorpresa porta a casa il premio personale più ambito tra i calciatori. Sul podio finisce l’italiano Jorginho. Donnarumma vince il premio come miglior portiere.

Pallone d’oro 2021, premiazione

Messi vince il pallone d’oro 2021 davanti all’attaccante del Bayern Monaco Lewandoski e all’italiano Jorginho finito al terzo posto. Cristiano Ronaldo non era presente alla cerimonia. Ecco la classifica finale dei 30 finalisti:

1 Messi

2. Lewandowski

3. Jorginho

4. Benzema

5. Kantè

6. Cristiano Ronaldo

7. Salah

8. De Bruyne

9. Mbappè

10. Donnarumma

11. Haaland

12. Lukaku

13. Chiellini

14. Bonucci

15. Sterling

16. Neymar

17. Suarez

18. Kjaer

19. Mount

20. Riyad Mahrez

21. Lautaro Martinez/Bruno Fernandes

23. Kane

24. Pedri

25. Foden

26. Barella/Dias/Moreno

29. Modric/Azpilicueta

Pallone d’oro 2021, tutti gli altri premi

Non solo il premio come miglior giocatore maschile del 2021 a Parigi, ma è stata una cerimonia che ha assegnato anche il riconoscimento come miglior calciatrice, del miglior portiere e del miglior giovane.

Donnarumma ha ricevuto il “Trofeo Yashin”. “Una stagione indimenticabile, il ritorno in Champions col Milan – ha detto Gigi sul palco -, la vittoria agli Europei, il trasferimento al Psg, che mi ha sempre seguito. Era destino che fossi qui. Spero di vincere tanti trofei con questa maglia. Ringrazio la mia famiglia, mio fratello mi aiuta ogni giorno”. Sta prendendo lezioni di francese, allora gli chiedono di dire qualcosa: “Merci beaucoup” dice Gigio

Il Pallone d’Oro 2021 femminile vinto da Alexia Putellas , ala spagnola del Barcellona

, ala spagnola del Barcellona Pedri ha vinto il “Trofeo Kopa”

Lewandowski premiato come “attaccante dell’anno”

Il Chelsea come “squadra dell’anno”

