Conference League, le avversarie di Fiorentina e Lazio agli ottavi: quando si gioca

Dopo un intenso Giovedì, sono stati sorteggiati gli accoppiamenti per gli ottavi di finale della terza coppa – per importanza – di caratura europea. Venerdì 24 Febbraio si sono infatti svolti i sorteggi alle ore 13:00, con esiti interessanti estratti dall’urna di Nyon. Ecco allora che la Conference League presenta le avversarie di Fiorentina e Lazio, pronte comunque a farsi strada nella competizione.

Vincere vorrebbe dire dare rilievo alla propria stagione.

Conference League: avversarie Fiorentina e Lazio

Come per l’Europa League, anche in Conference le italiane sono due e, in attesa di scoprire il verdetto in Champions, l’Italia può tornare a sorridere. Numericamente i club di Serie A possono provare a farsi largo nella competizione, soprattutto in Europa e Conference. Le avversarie di Fiorentina e Lazio sono diversissime per forza e pericolosità. I toscani sembrano essere stati più fortunati.

La Viola ha passato agevolmente il turno contro il Braga, chiudendo – nel complesso – sul 7-2, frutto dello 0-4 all’andata e del successo in rimonta, per 3-2, al ritorno. Per gli ottavi di finale l’urna ha decretato il Sivasspor, club turco che potrebbe comunque creare problemi.

I biancocelesti hanno superato l’ostacolo Cluj vincendo di misura per 1-0, grazie al sigillo – fuori casa – di Immobile. La Lazio affronterà l’AZ Alkmaar, una squadra nel complesso solida, che presenta però diversi punti deboli nel reparto difensivo.

Tabellone e quando si gioca

I giorni destinati alle due sfide sono il 9 e il 16 Marzo 2023. La Lazio anticiperà però il confronto dell’andata al 7 Marzo, poiché andrebbe a conciliarsi con la sfida in casa della Roma.

Ecco tutti gli accoppiamenti della Conference League:

AEK Larnaca (CIP)-West Ham (ING)

Fiorentina (ITA)-Sivasspor (TUR)

Lazio (ITA)-AZ Alkmaar (NED)

Basilea (SVI)-Slovan Bratislava (SVK)

Sheriff (MDA)-Nizza (FRA)

Anderlecht (BEL)-Villarreal (SPA)

Lech Poznan (POL)-Djurgarden (SVE)

Gent (BEL)-Istanbul Basaksehir (TUR)

L’obiettivo di Lazio e Fiorentina è quello di passare il turno e puntare prepotentemente alla coppa.