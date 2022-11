Fagioli sorprende la Juve, arriva in Nazionale? Allegri: “Chiedete a Mancini”

Fagioli ha conquistato la Juve, è pronto per la Nazionale? Quando lo vedremo in azzurro? Allegri: "Dovete chiederlo a Mancini".

Fagioli in ascesa, già si parla di Nazionale: quando lo vedremo in azzurro?

I giovani si sono presi la Juve, primo tra tutti Nicolò Fagioli, autore di un gran goal che ha portato i bianconeri sul 2-0 nel derby d’Italia contro l’Inter.

Il centrocampista classe 2001, al fianco di Fabio Miretti e Samuel Iling-Junior, ha trascinato la squadra in uno dei suoi momenti più bui degli ultimi anni. Le sue prestazioni hanno stuzzicato molto pubblico e giornalisti, che già si chiedono se il suo futuro non sia già tinto di azzurro. Che Fagioli sia già pronto per il suo esordio nella Nazionale maggiore?

Nella conferenza del post-partita, Massimiliano Allegri ha risposto ai quesiti sulla possibile convocazione di Fagioli in Nazionale: “Dovete chiederlo a Mancini.

Una cosa è certa: nonostante a mio modesto parere si parli male della Nazionale, credo che abbia un futuro importante perché ci sono giovani bravi che devono crescere e cresceranno nel migliore dei modi. Non soltanto alla Juventus, basta fare la lista di chi è nato dal 1998 al 2003/2004″.

Esaltatissimo su Instagram: “Siamo tornati, ora più che mai!”

Da parte sua Nicolò Fagioli non pensa molto alla Nazionale per il momento.

Il talentuoso regista ha celebrato il suo goal contro l’Inter con un paio di post sul suo profilo Instagram: “Vamos, che sogno!”. Estasiato di aver segnato contro i rivali di sempre, Fagioli ha salutato i tifosi: “Dormite bene fan della Juve! Non è un sogno, siamo tornati ora più che mai!”.