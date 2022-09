Moto GP di Misano: la griglia di partenza, a che ora e dove vedere la corsa delle due ruote

Moto GP di Misano: tutto pronto per le due ruote per l'evento di domenica 4 settembre 2022. Una corsa tutta da vivere.

Moto GP di Misano: si scaldano i motori per la corsa sulle due ruote. Domenica 4 settembre 2022, va in scena la MotoGp con una gara tutta da vivere. Ecco come poter seguire la diretta sia in televisione sia in streaming.

Moto GP di Misano: la griglia di partenza

Domenica 4 settembre 2022, è in programma il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini sul circuito Marco Simoncelli di Misano. Di seguito ecco la griglia di partenza dei piloti con le rispettive squadre:

1 43 J.MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI

2 23 E.BASTIANINI ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI

3 72 M.BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI

4 12 M.VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA

5 63 F.BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI (penalizzato di tre posizioni in griglia)

6 5 J.ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI

7 L.MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI

8 20 F.QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA

9 41 A.ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA

10 88 M.OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM

11 21 F.MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA

12 42 A.RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI

13 89 J.MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI Q1

14 49 F.DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI Q1

15 33 B.BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM Q1

16 73 A.MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA Q1

17 51 M.PIRRO ITA Aruba.it Racing DUCATI Q1

18 4 A.DOVIZIOSO ITA WithU Yamaha RNF MotoGP Team YAMAHA Q1

19 44 P.ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA Q1

20 6 S.BRADL GER Repsol Honda Team HONDA Q1

21 40 D.BINDER RSA WithU Yamaha RNF MotoGP Team YAMAHA Q1

22 30 T.NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA Q1

23 92 K.WATANABE JPN Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI Q1

24 87 R.GARDNER AUS Tech3 KTM Factory Racing KTM Q1

25 25 R.FERNANDEZ SPA Tech3 KTM Factory Racing KTM Q1

A che ora e dove vedere la corsa delle due ruote

La MotoGP (Moto3 alle 11 e Moto2 alle 12.20) su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW (diretta anche su TV8) con il commento di Guido Meda e Mauro Sanchini. La diretta della corsa della MotoGp è in programma alle ore 14.

