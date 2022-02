Olimpiadi invernali 2022, inaugurazione dove e a che ora vederla. Pronti a partire in Cina per l'eventi sportivo atteso del nuovo anno

Olimpiadi invernali 2022, inaugurazione: dove e a che ora vederla. Pronti a partire per l’atteso evento sportivo che si terrà in Cina nel mese di febbraio.

Olimpiadi invernali 2022, inaugurazione: dove e a che ora vederla

La cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali 2022 si terranno venerdì 4 febbraio in diretta tv su Rai 2 e in streaming su RaiPlay con collegamento a partire dalle 12:55. L’evento sarà trasmesso, per gli abbonati, anche su Discovery+, DAZN, Amazon Prime Video Channels, Eurosport e via satellite sui canali Eurosport di Sky (canali 210 e 211).

L’evento si svolgerà a porte chiuse, senza pubblico, a causa della pandemia da Covid 19.

Dove vedere le gare in tv e in streaming

Le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 sono iniziate mercoledì 2 febbraio e saranno in corso di svolgimento fino a domenica 20 febbraio, con la cerimonia di apertura venerdì 4 febbraio.

Le gare, tenendosi in Cina, con un fuso orario di sette ore avanti rispetto all’Italia, inizieranno di notte, intorno alle 2 del mattino, e termineranno nel primo pomeriggio.

La diretta integrale sarà trasmessa in diretta streaming, con abbonamento, da Eurosport Player, visibile anche su Sky sui canali 210 e 211 e su Discovery+ che, proprio come successo per le Olimpiadi di Tokyo, offrirà una vasta gamma di canali tematici.

La diretta streaming sarà disponibile, sempre a pagamento, anche su DAZN, Amazon Prime Video Channels, Eurosport App, NOW e TIMVISION. La Rai fornirà invece una copertura di 100 ore divise tra i canali Rai 2 e Rai Sport: in questo caso invece si tratterà di una visione in diretta, gratis e in chiaro.

LEGGI ANCHE: Olimpiadi invernali 2022, programma: gare da seguire