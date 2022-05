Morata, niente riscatto dalla Juve: dove andrà nella prossima stagione?

Niente Juve per Alvaro Morata: dove andrà? Secondo i media spagnoli, l’attaccante dell’Atletico Madrid non sarà riscattato dai bianconeri al termine della stagione. Quale sarà la nuova squadra del centravanti?

Morata, addio Juve: l’attaccante non verrà riscattato, dove andrà?

Dopo un prestito di due anni, Alvaro Morata dice di nuovo addio alla Juventus. Secondo un’indiscrezione del quotidiano sportivo Marca, il centravanti spagnolo non ha convinto i dirigenti bianconeri e non verrà riscattato alla fine della stagione.

Per l’attaccante classe ’93, in prestito dall’Atletico Madrid, era stato concordato un prezzo di 35 milioni di euro, ora considerato troppo oneroso viste le tiepide prestazioni in campo. Dopo l’ultima di campionato contro la Fiorentina, quindi, Morata è destinato a tornare alla corte di Diego Simeone. L’ex madridista ha un contratto in scadenza nel 2023, per questo con ogni probabilità sarà nuovamente ceduto durante il mercato estivo.

Quale casacca vestirà Morata nella prossima stagione?

Il futuro di Morata, ritorno alla base e poi cessione: chi è interessato?

Alvaro torna in Spagna quindi, ma il suo soggiorno a Madrid è destinato a durare poco. Il calciatore non rientra nei piani di Simeone, che è già al lavoro per trovargli una nuova squadra. Nel corso della sua carriera Morata è stato un vero giramondo: dopo Chelsea, Atletico e Juventus lo aspetta forse l’ennesimo cambio di maglia.

C’è tuttavia una possibilità che l’attaccante non debba spostarsi troppo lontano. Il suo futuro potrebbe infatti essere tinto di blaugrana. Il Barcellona, a quanto pare, osserva con attenzione la situazione del giocatore. I catalani sono in cerca di un centravanti dopo il fallimento della trattativa per Haaland, e l’opzione Lewandowski pare possa rivelarsi troppo costosa. Alvaro Morata potrebbe rivelarsi un innesto funzionale e dai costi contenuti.