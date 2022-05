F1 Miami, chi ha vinto la gara e qual è la classifica dei piloti

F1 Miami: diversi sorpassi importanti nel circuito americano con la Ferrari che non riesce ad ottenere quanto costruito nel weekend.

F1 Miami: è stata una gara avvincente soprattutto davanti con una serie di sorpassi sin dalle prime curve e dai primissimi giri. La stagione, dopo questa gara, si fa ancora più combattuta ed avvincente.

F1 Miami, chi ha vinto la gara

Si è concluso il Gran Premio di Formula Uno nel circuito di Miami. Alla fine della gara ecco in ordine di arrivo com’è finita: ha vinto Max Verstappen, l’olandese precede leclerc, Sainz, Perez, Russell, Hamilton, Bottas, Alonso, Ocon e Albon.

Verstappen ha avuto la meglio su Carlos Sainz nei primi giri di gara e poi è riuscito a sorpassare definitivamente Charle Leclerc al nono giro.

Fernando Alonso è stato penalizzato di 5” per un taglio di curva 14 al penultimo giro. Lo spagnolo scivola così dal nono all’undicesimo posto. Alexander Albon sale in nona posizione, mentre Lance Stroll entra in zona punti (decimo).

Ecco l’ordine d’arrivo dei piloti sul circuito di Miami:

​1.

Verstappen (Red Bull)

​2. Leclerc (Ferrari) a 3″7

​3. Sainz (Ferrari) a 8″2

​4. Perez (Red Bull) a 10″6

5. Russell (Mercedes) a 18″5

6. Hamilton (Mercedes) a 21″3

7. Bottas (Alfa Romeo) a 25″

8. Ocon (Alpine) a 28″3

9. Albon (Williams) a 32″3

10. Stroll (Aston Martin)

Qual è la classifica dei piloti

Max Verstappen si porta a 19 punti da Charles Leclerc riducendo il distacco dal primo ferrarista e rendendo ancora di più avvincente questa stagione.

Sainz con i 15 punti di oggi inquadra Russell e Perez, quest’ultimo lontano ora 13 punti dallo spagnolo. Hamilton si porta in sesta posizione a completare il sestetto di piloti dei tre top team.

1 Charles Leclerc Ferrari 104

2 Max Verstappen Red Bull 85

3 Sergio Perez Red Bull 66

4 George Russell Mercedes 59

5 Carlos Sainz Ferrari 53

6 Lewis Hamilton Mercedes 36

7 Lando Norris McLaren 35

8 Valtteri Bottas Alfa Romeo 30

9 Esteban Ocon Alpine 24

10 Kevin Magnussen Haas 15