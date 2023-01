Novak Djokovic: le curiosità sul tennista serbo

Nonostante gli anni passino, la classe di Djokovic sembra rimanere la stessa. Il tennista serbo ha infatti vinto l’Australian Open 2023, raggiungendo quota dieci vittorie in questo trofeo. Il 35enne si è, anora una volta, imposto sugli avversari, dopo un percorso lungo e intenso. Ci sono però diverse curiosità su Novak Djokovic, che non riguardano la sfera sportiva.

Le curiosità su Novak Djokovic

Atleta ormai completo dal punto di vista tecnico e fisico, Novak Djokovic dimostra di avere diversi interessi, come quello dello yoga, passione che pratica con continuità in compagnia della moglie (Jelena). Un’attività che può essere praticata in qualsiasi parte della giornata (preferibilmente di mattina o di sera) e che permette di migliorare la propria elasticità. L’atleta serbo vi associa anche lo stretching.

Altra passione che porta avanti con la moglie è quella del “cibo salutare”, che ha portato all’apertura del ristorante “Eqvita” (nel 2016). Un locale vegano che ha l’obiettivo di fare assaggiare piatti che possano essere buoni, sfiziosi e sani. Da essere una semplice abitudine è diventato un vero e proprio stile di vita, il quale ha migliorato anche il suo benessere psico-fisico.

Dall’amore per il tennis all’interesse per lo sci, visto che il padre faceva l’istruttore. A incuriosire è il fatto che Djokovic sia molto legato al calcio, tanto da confessare che gli piacerebe giocare in un club, seppur sembri un desiderio irrealizzabile. Tifoso milanista, ha una grande stima nei confronti di Zlatan Ibrahimovic, giocatore che conosce bene e con cui ha anche un rapporto di amicizia e rispetto reciproco.

Un’altra curiosità riguarda la sfera linguistica. Il talento classe ’87 si definisce un vero e proprio poliglotta, grazie alla sua capacità di parlare molte lingue. In primis la sua linguamadre, il serbo, poi inglese, francese, tedesco e italiano. Sembra che Djokovic sia in grado di parlare ben 11 lingue, un numero elevatissimo.

Ecco allora che al di là del tennista c’è tanto altro, un uomo dai mille interessi e dalle tante aspirazioni.

Australian Open: il percorso che lo ha portato alla vittoria

Se al di fuori della sfera sportiva Djokovic stupisce con i suoi numerosi interessamenti, lo stesso non si può dire durante i tornei di tennis. Non è infatti una sorpresa che l’atleta serbo si sia imposto ancora una volta, vincendo per la decima volta nella sua carriera l’Australian Open.

Un percorso intenso, che lo ha visto però imporsi in finale contro il greco Stefanos Tsitsipas.

Di seguito, tutte le partite disputate:

Carballes Baena-Djokovic (0-3): 3-6, 4-6, 0-6; (primo turno)

Couacaud-Djokovic (1-3): 1-6, 7-6 , 2-6, 0-6; (secondo turno)

, 2-6, 0-6; (secondo turno) Dimitrov-Djokovic (0-3): 6-7, 3-6, 4-6; (terzo turno)

de Minaur-Djokovic (0-3): 2-6, 1-6, 2-6; (quarto turno)

Rublev-Djokovic (0-3): 1-6, 2-6, 4-6; (quarti di finale)

Djokovic-Paul (3-0): 7-5, 6-1, 6-2; (semifinali)

Tsitsipas-Djokovic (0-3): 3-6, 6-7, 6-7; (finale)

Un solo set perso e un dominio incontrastato. Novak Djokovic trionfa ancora una volta.

