Sport e gossip, i flirt più chiacchierati del mese

Il calcio e l’amore, o forse sarebbe meglio dire il sesso… vanno sempre più a braccetto tra nuovi flirt e storielle scabrose. Come al solito i particolari succulenti e soprattutto piccanti non mancano. E allora True-News.it – come ogni mese – ha deciso di scoperchiare per i suoi lettori i segreti più nascosti e più intimi dei protagonisti di chi gravita intorno al mondo del pallone (e delle loro dolci metà….) per raccontarvi i retroscena più divertenti e pruriginosi. Mettevi comodi per aprire il 2023 col botto grazie alla prima puntata della nostra rubrica!

Quando si dice fare gruppo…

Apriamo la nostra carrellata di notizie hot con una domanda piccante: chi è quel noto procuratore di calciatori che ama passare roventi botte milanesi in alcuni night club spesso accompagnato da alcuni suoi assistiti? Quando si dice fare gruppo…

L’ex calciatore e le 3 squadre dilettantistiche

C’è un ex calciatore di ottimo livello degli anni Ottanta (vinse anche lo scudetto) che ora sbarca il lunario allenando ben 3 squadre dilettantistiche giovanili ogni pomeriggio. Quando si spengono i riflettori non è tutto oro quel che luccica…

Investimenti sbagliati e manovre a Saxa Rubra

A proposito di soldi sperperati: chi è quel campione straniero di Serie A che ha perso tantissimi soldi (si sussurra 3 milioni di euro…) con investimenti rivelatesi sbagliati nelle crypto valute? Dicono che da allora non si parli più con i suoi soci d’affari. Provate a dar torto al malcapitato che ha visto i guadagni di una stagione andare in fumo in poche settimane. Non morirà di fame, ma l’anno scorso ha giocato diciamo gratis… A Saxa Rubra sono già iniziate le grandi manovre per far saltare la poltrona del direttore Alessandra De Stefano. Al suo posto a capo di RaiSport da luglio potrebbe sedersi un uomo di calcio vicino agli ambienti politici di Giorgia Meloni. Di chi si tratta? Bella domanda…

Chi importuna le colleghe?

Chi è quel noto inviato al seguito di una delle big calcistiche del nostro calcio che ha il vizietto di importunare con messaggini whatsapp piccanti le giovani colleghe dei siti e delle tv locali? Il marpione lo fa da almeno 3 lustri raccontano i ben informati: occhio però che con gli screenshot le sue mosse iniziano a circolare tra colleghi e colleghe. Un passaparola che potrebbe diventare pericoloso, soprattutto se arrivasse ai piani alti della sua testata… C’è invece un volto tv in rampa di lancio: talmente emergente che sarebbe stato provinato come possibile concorrente per l’Isola dei Famosi che partirà in primavera. Dal pallone alle palme, il passo potrebbe essere breve…

Il duplice tradimento

Infine chiudiamo col botto con un duplice tradimento: c’è un dirigente nostrano che ama fare trattative in Spagna. Il motivo però non risiede nel fatto che in Liga possano esserci calciatori più forti o appetibili, bensì che nella penisola iberica risieda la sua amante. Altro che colpi di mercato… Ancor più clamorosa la storia relativa a un noto ex calciatore di Serie A che ora ricopre il ruolo di dirigente di un club glorioso: il nostro avrebbe messo incinta l’amante ma scoperto dalla moglie sarebbe tornato all’ovile non volendo riconoscere il pargoletto. Nella città dove risiede non si parla d’altro da giorni: tra qualche settimana la vicenda esploderà anche a livello nazionale visto che verrà chiesto l’esame del dna per il riconoscimento del bambino…