Napoli-Lazio, Sarri nel post partita: “Spalletti vincerà qui e sarà il re”

L’anticipo della 25° giornata di Serie A ha regalato un big match di alto livello e molto sentito per tifosi e allenatori. Da Spalletti a Sarri, Napoli e Lazio si sono affrontati allo Stadio Diego Armando Maradona, mettendo in mostra una buona gara. Nel post partita di Napoli-Lazio Sarri ha rilasciato le proprie dichiarazioni, facendo i complimenti al percorso di Spalletti.

Cionostante, i biancocelesti hanno annichilito il reparto offensivo dei campani, vincendo per 0-1.

Napoli-Lazio, le parole di Sarri nel post partita

Il fine settimana di Serie A è pronto a regalare match di alto livelli, con almeno tre scontri al vertice, uno dei quali è stato Napoli-Lazio. I campani, primi in classifica con +18 sulla seconda, vantano il miglior attacco e la miglior difesa, oltre allo stato di forma psico-fisico da invidia. I capitolini, dalla loro, possono contare sulla compattezza e l’attenzione. Questa è stata l’arma vincente, visto che i biancocelesti hanno abbattuto il muro degli azzurri e, grazie al gol di Vecino, hanno ottenuto i 3 punti. A livello difensivo la Lazio di Sarri è stata perfetta e ha trovato – forse – la chiave giusta per non essere ferita da un Napoli, fino a questo momento, pauroso.

A parlare della gara lo stesso tecnico della Lazio, ex Napoli, ai microfoni di Sky:

“Questa vittoria significa tre punti importanti contro una squadra che sta facendo un campionato a parte. Venire a vincere qui significa fare punti importantissimi. Abbiamo giocato una partita di altissimo livello da ogni punto di vista, dal punto di vista tecnico possiamo fare ancora qualcosa di meglio. Gli esterni si sono sacrificati molto, anche Pedro e Cancellieri che sono entrati, per loro era una gara di sacrificio, lo hanno fatto e sapete benissimo che questi sono motivi di soddisfazioni per un allenatore”.

Un successo che vale molto vedendo la forza dell’avversaria. Una vittoria che deve servire per tracciare la strada giusta:

“Il problema per noi non è mai stata la singola partita ma trovare continuità. I difetti sono molto limitati rispetto allo scorso anno e speriamo di aver preso la strada giusta da questo punto di vista”.

L’allenatore ha poi elogiato il grandissimo lavoro di Spalletti:

“Dopo questa stagione se Spalletti arriva dove arriverà, diventerà il re, vincere a Napoli è particolare e sono contento per Luciano che si toglierà questa soddisfazione”.

Un attestato di stima che evidenzia il grande percorso di Spalletti e del suo Napoli.

