I nuovi veri Latin lover sono i tennisti: quest’anno va di moda la racchetta

C’erano una volta i calciatori playoff. Erano loro i seduttori incalliti che facevano a gara di conquiste, collezionando flirt con le più belle donne del mondo della tv e dello spettacolo. Adesso però i protagonisti del mondo del pallone iniziano a perdere colpi e forse anche fascina. Tanto da lasciar strada e campo in tutti i sensi ad altri colleghi sportivi. Il tutto forse inaspettatamente. Almeno per le abitudini nostrane. I nuovi veri Latin lover sono i tennisti. Veri e propri sciupa femmine.

Tra i più in voga l’italiano Matteo Berrettini, uno che lontano dai tornei del Grande Slam si da parecchio da fare. Tanto che dopo aver sedotto e abbandonato prima in estate l’ex Miss Italia Carolina Stramare (consolatosi poi con la partecipazione a Pechino Express…), in autunno ha prima conquistato e poi scaricato nel giro di due settimane la conduttrice Paola Di Benedetto (non aveva l’X Factor secondo il finalista di Wimbledon 2021…) mentre adesso ci prova con’una altra bellezza atomica del piccolo schermo: Melissa Satta.

La coppia Satta-Berrettini

La giunonica showgirl sarda sarebbe caduta nella rete del bel tennista dopo qualche like galeotto sui social propedeutico all’uscita a cena al The Dome, noto locale sempre più glamour della Milano da bere. La passione tra i due arde ed è già esplosa: da capire se sarà un fuoco di paglia o se la base per costruire qualcosa di più duraturo. Intanto i paparazzi milanesi braccano la coppia che è già finita in copertina. Non un posato ma una vera e propria paparazzata, tanto che si vocifera che Berrettini ne sarebbe rimasto un po’ infastidito non amando troppo i riflettori mediatici. Tant’è: se scegli di uscire e frequentare donne famose, non puoi poi meravigliarti di ricevere le attenzioni della stampa specializzata nella cronaca rosa. Anzi ne è la diretta conseguenza caro Matteo.

I tennisti di casa nostra hanno sempre fatto conquiste

D’altronde non è la prima volta che i tennisti di casa nostra fanno conquiste. Hanno sempre attirato le attenzioni del gentil sesso. Ogni allusione ad Adriano Panatta non è puramente casuale, visto che qualche anno fa ebbe una lunga tresca con Serena Grandi. L’attrice infatti per oltre due anni fu l’amante segreta del tennista romano. Una storia ormai finita in prescrizione.

Non solo Berrettini…Stefanos Tsitsipas e Margot Robbie

Torniamo all’attualità stringente. Berrettini ma non solo: il finalista dell’ultimo Australian Open 2023 Stefanos Tsitsipas sta corteggiando da settimane in maniera privata ma anche pubblica la bellissima attrice australiana Margot Robbie. Un pressing costante e massiccio che finora non è bastato a far cadere la bella biondissima protagonista di Babylon ai suoi piedi. Ci riproverà sicuramente perché il greco è pazzo della produttrice di Barbie e spera in qualche modo di riuscire a far breccia nel suo cuore. Come è lontano il tempo in cui gli sportivi da copertina erano i divi del pallone. Gli scarpini sono stati accantonati e appesi al chiodo: quest’anno va di moda la racchetta. Con quella in mano si fanno stragi di cuori nello showbiz. Il binomio calciatore-valletta è ormai preistoria…