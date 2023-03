Atalanta-Udinese, Sottil sugli avversari: “Gioca un calcio totale”

Una giornata finisce ed un’altra inizia, ecco che la Serie A non si ferma mai. Tutto pronto infatti per la 25° gara di campionato con diversi match di alto livello: sono infatti tre le sfide fra big, una per lo scontro salvezza e tante altre con in palio punti importanti. Tra queste compare Atalanta-Udinese, con Sottil che ha motivato i suoi elogiando, al contempo, la squadra di Gasperini.

Inutile nascondere le qualità della compagine bergamasca. Sottil su Atalanta-Udinese La Dea negli ultimi anni si è guadagnata il titolo di outsider, diventando poco alla volta un’autentica realtà del calcio italiano, giocandosi anche le proprie carte in Europa. In questa stagione sembra aver ancora bisogno di trovare la giusta continuità, ma rimane comnunque una squadra temibile. Lo sa benissimo Andrea Sottil, tecnico dell’Udinese che, a breve, affronterà la trasferta a Bergamo: “Con l’Atalanta è sempre una bella partita, gioca un calcio totale, veloce e fisico. Ci siamo preparati bene, sappiamo i loro punti forza ma anche dove andarli a colpire. Dobbiamo mettere in campo la nostra mentalità di gioco. Non puoi andare a Bergamo e guardare l’Atalanta giocare. A tutte le squadre del mondo capitano periodi con crisi di risultati, è normale”. Nonostante il calo – fisico e psicologico – degli atalantini, i friulani non possono abbassare la guardia, per evitare spiacevoli sorprese e rischiare di complicarsi la partita. Tra l’altro l’Udinese arriva da cinque gare senza vittoria, frutto di tre pareggi e due sconfitte. L’allenatore della compagine di Udine ha speso anche belle parole nei confronti del suo collega, e per l’occasione avversario, Gasperini: “Gasperini secondo me è tra i più bravi allenatori a livello europeo e saranno sicuramente arrabbiati per le ultime gare giocate. Quindi, come ho detto prima, dobbiamo andare a Bergamo per giocare la nostra partita, altrimenti molto probabilmente non si farà risultato. Domani si va quindi con grande impeto e sana spregiudicatezza, rispettando gli avversari“. Una partita che potrebbe regalare spettacolo e gol, con due squadre pronte a giocarsela a viso aperto. Si scende in campo Sabato 4 Marzo alle ore 18:00, teatro dell’incontro la Dacia Arena di Udine. LEGGI ANCHE: Massimo Ambrosini parla della malattia del figlio: “Malattia incurabile”.