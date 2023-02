Nantes, le parole di Lafont: “Juve? Vogliamo passare il turno”

A pochi giorni dagli scontri in Europa League, si respira già aria di competizione. Tra le squadre interessate ci sono la Juventus e il Nantes, con Lafont che si prepara alla sfida e carica i suoi.

L’ex portiere della Fiorentina – che ormai gioca in Ligue 1 – vuole passare il turno, ma sa benissimo quanto sia difficile affrontare i bianconeri.

Lafont su Juventus-Nantes

Dopo le partite di Champions, si passa a quelle di Europa e Conference League. Il giorno dedicato a queste coppe è il Giovedì, con la Juventus che ospiterà il Nantes di Kombouaré. Si scenderà in campo Giovedì 16 Febbraio alle ore 21:00, andata valida per lo spareggio di Europa League.

Alban Lafont ha rilasciato le sue dichiarazione al fronte di un’intervista per Tuttosport, parlando della prossima avversaria:

“Gli ultimi risultati parlano per noi, stiamo mettendo voglia e determinazione, vogliamo superare il turno. Bisogna però riconoscere che l’obiettivo primario è il campionato, ottenere presto i punti necessari per allontanarci sempre più dalle zone a rischio perché con le 4 retrocessioni bisogna stare molto attenti“.

L’estremo difensore classe ’99 carica i suoi compagni ma, al contempo, li invita a stare attenti. I bianconeri, seppur feriti dalla penalizzazione, si stanno poco alla volta riprendendo. In più il rientro definito di Vlahovic, Chiesa e Di Maria non sorride alla compagine francese. Per tutte e due le squadre il turno rimane un obiettivo importante, anche se vivono fasi diverse. Il Nantes deve allontanarsi dalla zona retrocessione e dovrà dunque dosare le forze. La Juventus invece pare ormai fuori dalla corsa alla Champions League e punterà prepotentemente alla Coppa Italia, potendo ormai dire poco in Serie A.

Tra andata e ritorno, ci si attende una doppia sfida fatta di attese, giocate dei singoli e voglia di superare l’ostacolo con il minimo sforzo. Bisognerà aspettare qualche giorno per scoprire chi delle due avrà avuto la meglio.