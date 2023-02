Nantes, Kombouaré: “Juventus? Restiamo umili”

Dopo un fine settimana molto intenso, è arrivato il momento di tornare a parlare di Europa. Lo fa anche il Nantes di Kombouaré, prossimo avversario della Juventus in Europa League.

I francesi si affronteranno, in una doppia sfida, per il passaggio del turno.

Kombouaré parla della trasferta del Nantes a Torino

Se il Martedì e il Mercoledì sono dedicati alla Champions, il Giovedì è il giorno relativo a Europa League e Conference. Il 16 Febbraio scenderanno così in campo Juventus e Nantes, all’Allianz Stadium di Torino, per giocarsi all’andata, con il fischio d’inizio alle ore 21.

Il tecnico francese classe ’63 ha seguito le vicende dei bianconeri e cercherà di colpire i punti deboli. In più la compagine francese giunge da due vittorie, sebbene la situazione in classifica sia negativa, con il tredicesimo posto.

Antoine Kombouaré ha rilasciato una breve dichiarazione:

“Vogliamo recuperare e abbiamo tempo per preparare la partita in casa della Juventus. Affronteremo la partita con serenità. Abbiamo fatto del nostro meglio per prepararci a questo grande incontro di giovedì. Sappiamo di avere contro un avversario di livello. Abbiamo fatto tutto ciò che era necessario, per noi l’Europa League è molto importante. Rimarremo umili“.

Si tratta di due squadre che, per motivi diversi, hanno la necessità di centrare l’obiettivo, ovvero il passaggio del turno. I bianconeri, dopo la penalizzazione, hanno poche possibilità di salvare la stagione e, tra queste, c’è il cammino europeo. I francesi, lontani ormai dalla zona europea, vorrebbero rendere meno amaro il loro percorso. Il mister ha comunque caricato i suoi, invitandoli a giocare con serenità e intelligenza, così da gestire ogni situazione.

Motivazioni differenti ma medesimo progetto. Non sarà di certo facile – per nessuna delle due – riuscire a mettere da parte i problemi e giocare con tranquillità. Qualche giocata dei singoli potrebbe rivelarsi decisiva.

