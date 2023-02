Classifica Serie A, dopo 22 giornate il Napoli è da scudetto

Il fine settimana – con annessi posticipi – ha messo in mostra, ancora una volta, la potenza di alcune squadre e la debolezza di altre. La classifica di Serie A sembra ormai presentare un quadro ben chiaro: il Napoli non ha rivali. Il +15 sulla seconda sta ipotecando lo scudetto.

Accesa la lotta ai piani bassi, che rende tutto più interessante.

Classifica Serie A: lotta per la Champions e per la salvezza

Dopo 22 gare di Serie A, la classifica appare ben delineata, in particolar modo per la vetta. I partenopei conducono in solitaria e ci sono invece pochi punti di distacco per la zona Europa. Situazione simile per la fase salvezza, mentre diverse squadre vivono nella cosiddetta “zona grigia”.

Di seguito la classifica aggiornata:

Napoli: 59 punti Inter: 44 Atalanta: 41 Roma: 41 Milan: 41 Lazio: 39 Torino: 30 Udinese: 30 Juventus: 29 (-15 di penalizzazione) Monza: 29 Bologna: 29 Empoli: 27 Lecce: 24 Fiorentina: 24 Sassuolo: 24 Salernitana: 21 Spezia: 19 Hellas Verona: 17 Sampdoria: 11 Cremonese: 8

Gli azzurri sono ormai a +15 sulla seconda, l’Inter (che non ha sfruttato la trasferta a Genova). La terza posizione è combattuta da Atalanta, Roma e Milan, con la Lazio che insegue e si ritaglia l’ultimo spicchio d’Europa. Molto più indietro la Juventus, che dovrebbe verosimilmente puntare alla Coppa Italia. Score negativo per la Fiorentina che ha ormai dovuto rinunciare ai sogni di gloria europea e deve anche stare attenta alla zona calda. Lotta per l’ultimo slot salvezza, con gli scaligeri che hanno riaperto la corsa grazie al successo sulla Salernitana. Retrocessione quasi annunciata per la Cremonese, con un piede in Serie B. La Sampdoria vuole invece provarci.

Tra le sorprese del campionato ci sono invece il Monza e l’Empoli. I brianzoli, dopo una brutta partenza, stanno mettendo in mostra carattere e tecnica. I toscani, smantellata e rivoluzionata la rosa, si stanno ripetendo. Una bella soddisfazione per Palladino e una rivincita importante per Paolo Zanetti.

