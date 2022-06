Neymar, atterraggio d’emergenza con il suo jet privato: cos’è successo?

Neymar, atterraggio d'emergenza: ecco cosa è successo all'attaccante brasiliano del Psg che si trova in vacanza in questi giorni.

Neymar, atterraggio d’emergenza: la notizia seppur non in modo preciso viene riportata dal tabloid inglese The Sun, che scrive proprio di una disavventura in volo per l’attaccante brasiliano. Ecco nel dettaglio la vicenda.

Neymar, atterraggio d’emergenza con il suo jet privato

Disavventura in volo per Neymar. Il calciatore brasiliano, prima che succedesse il tutto, aveva postato su Instagram due storie per documentare i suoi spostamenti: la prima insieme alla sorella Raffaella fuori dal jet, l’altra dall’interno mentre sorvola Miami Beach.

Il calciatore in questi giorni, in compagnia della sorella appunto e della fidanzata Bruna Biancardi, si trovava infatti in Florida, dove ha partecipato a un torneo di poker e ha festeggiato insieme alla squadra la vittoria dei Golden State Warriors nelle Finals Nba.

Cos’è successo?

Secondo quanto riportato dal tabloid inglese The Sun, il jet privato dell’attaccante brasiliano del Psg sarebbe infatti stato costretto a un atterraggio di emergenza dopo aver lasciato le Barbados con destinazione Brasile.

Poi, il tabloid britannico non ha la certezza che a bordo dell’aereo ci fosse ancora l’attaccante.

