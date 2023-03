Juventus, parla Kostic: “Europa League obiettivo principale”

Alla vigilia della gara in Europa League contro il Friburgo, Kostic ha rilasciato delle dichiarazioni sulla Juventus.

Alla vigilia della gara in Europa League contro il Friburgo, Kostic ha rilasciato delle dichiarazioni sulla Juventus. La coppa europea è in questo momento uno degli obiettivi rimasti ai bianconeri che non si possono permettere passi falsi.