Monza-Sampdoria, le parole di Palladino: “Conta molto l’aspetto mentale”

La Serie A prosegue ormai a pieno regime e, dopo gli appuntamenti del fine settimana, si appresta a raccontare altre sfide. Tra queste c’è Monza-Sampdoria, molto importante per Palladino. Il mister dei brianzoli si gode l’ottimo periodo di forma della sua squadra e, forte della recente vittoria sulla Juventus, è convinto di poter fare bene.

Il calcio insegna però che non si deve mai abbassare la guardia.

Palladino su Monza-Sampdoria

In vista della 21° giornata di campionato, Raffaele Palladino ha espresso il proprio parere sulla gara che vedrà il Monza impegnato con la Sampdoria, in una sfida tutt’altro che banale. L’andata si chiuse con un netto 0-3 dei lombardi, che asfaltarono così i blucerchiati.

Le cose non sembrano essere cambiate, ma il tecnico vuole comunque una gara di attenzione:

“Non vogliamo rovinare questo momento bellissimo, voglio vedere una squadra affamata, aggressiva e con la giusta mentalità. E soprattutto una squadra che affronta la sfida con la Sampdoria con la mentalità di chi lotta per salvarsi. Non bisogna sottovalutare la Sampdoria perché è una squadra viva. Per noi è una gara difficile, forse la più complicata. Non voglio cali di tensione, anche perché in questo campionato le sfide sono tutte molto difficili”.

Lo stesso mister classe ’84 ha evidenziato il buon momento dei suoi, confermando le sue preoccupazioni. Per lui infatti non esiste una favorita:

“Per me il concetto di favorita o sfavorita non esiste. Per me il calcio è talmente equilibrato che non c`è differenza fra le squadre. Conta molto l’aspetto mentale“.

Bisogna attendere ancora un po’ prima di scoprire il verdetto. Il match è in programma Lunedì 6 Febbraio 2023 alle ore 20:45, terreno di gioco sarà l’U-Power Stadium di Monza. Due squadre che lottano per lo stesso obiettivo: per la prima raggiungibile, per la seconda quasi un’utopia.

