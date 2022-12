Inghilterra-Senegal, probabili formazioni: dove vederla, a che ora, pronostici

Inghilterra-Senegal, pronostici e probabili formazioni. Questa sera le due nazionali si giocano il passaggio di turno agli ottavi di finale dei Mondiali 2022 in Qatar. Chi scenderà in campo? Con nove goal in tre partite, gli inglesi vogliono continuare la striscia positiva superando il Senegal di Kalidou Koulibaly.

Inghilterra-Senegal: probabili formazioni e pronostici: Koulibaly prova a fermare l’attacco inglese

Il match tra Inghilterra e Senegal chiude la seconda giornata di ottavi di finale dei Mondiali 2022 in Qatar.

L’incontro avrà luogo questa sera, allo stadio di Al Khawr. La vincitrice otterrà il passaggio di turno e se la vedrà ai quarti di finale con una tra Francia e Polonia, in campo questo pomeriggio alle 16. Chi scenderà in campo questa sera? Ecco le probabili formazioni per Inghilterra e Senegal.

La nazionale inglese dovrebbe confermare il tridente offensivo schierato contro il Galles, con Foden e Rashford a supporto di Harry Kane e Sterling pronto a spaccare la partita da subentrante.

Southgate potrebbe confermare anche Henderson, che prenderebbe il posto di Mount, decisamente sottotono nelle prime due partite degli inglesi. Nessun cambiamento in difesa, con Pickford in porta dietro la diga formata da Maguire e Stones.

Il Senegal di Cissé dovrebbe presentarsi con il 4-3-3, con un paio di cambiamenti rispetto alla partita con l’Ecuador. Il tridente offensivo rivedrà Diatta titolare a supporto di Dia insieme a Sarr. In mediana Ciss sarà affiancato da N. Mendy e P.

Sarr. La retroguardia sarà guidata da Kalidou Koulibaly, che avrà il compito di fermare l’assalto offensivo dei Tre Leoni.

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Henderson, Rice, Bellingham; Foden, Kane, Rashford.

(4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Henderson, Rice, Bellingham; Foden, Kane, Rashford. Senegal (4-3-3): E. Mendy; Sabaly, Koulibaly, A. Diallo, Jakobs; Pape Gueye, Ciss, N. Mendy; I. Ndiaye, Dia, Sarr.

L’Inghilterra, con i suoi nove goal in tre partite, parte ovviamente favorita, vogliosa di vittoria dopo anni e anni di insuccessi.

Gli inglesi sono anche forti di un record estremamente positivo contro squadre africane ai Mondiali, quattro vittorie e tre pareggi in sette partite. Il Senegal, da parte sua, non ha mai avuto molta fortuna con le Europee: otto sconfitte su nove partite nelle fasi ad eliminazione diretta.

Dove vedere la partita e a che ora

Il match tra Inghilterra e Senegal sarà trasmesso in diretta questa sera su Rai 1.

Alle 19.45 avrà inizio lo show pre-partita, mentre il fischio d’inizio avverrà alle 20 in punto, con la telecronaca di Alberto Rimedio e il commento tecnico di Antonio Di Gennaro. Sarà inoltre possibile seguire gli ottavi in diretta streaming su RaiPlay.