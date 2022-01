Coppa Italia, Milan Genoa in tv: dove vedere la partita e probabili formazioni

Coppa Italia, Milan Genoa in tv: ottavi di finale per i rossoneri e i liguri. Le due squadre sono in un momento di forma e di gioco oltre che di potenza della rosa lontani anni luce.

Coppa Italia, Milan Genoa in tv: dove vedere la partita

Milan Genoa si sfidano negli ottavi di finale di Coppa Italia. La partita va in scena allo stadio Meazza di Milano e sarà trasmessa alle ore 21:00 in diretta ed in esclusiva, in chiaro per tutti, su ‘Canale 5‘.

La partita sarà visibile anche in diretta streaming su Mediaset Infinity, scaricando l’app su smart tv, smartphone o tablet oppure collegandosi al sito di Mediaset Play tramite PC o notebook.

Le probabili formazioni del Milan e Genoa

Pioli deve fare a meno dello squalificato Ibrahimovic che ne approfitterà per riposarsi. Ci dovrebbe essere un discreto turnover anche perché sono sempre diversi gli indisponibili. Tomori è negativo al Covid e dovrebbe recuperare. In attacco probabile l’impiego di Maldini e di un recuperato Rebic.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Saelemaekers, Maldini, Rebic; Giroud. All. Pioli. A disp. Tatarusanu, Mirante, Stanga, Kerkez, Capone, Di Gesù, Florenzi, Bakayoko, Messias, Leao, Brahim Diaz. Indisponibili: Kjaer, Pellegri, Castillejo, Ballo-Touré, Kessié, Bennacer, Calabria, Romagnoli, Plizzari.

Shevchenko è ancora in dubbio per la sua positività al Covid. Il grifone è alcuni indisponibili ma proverà a scendere in campo per salvare la panchina del suo allenatore. In attacco potrebbe esserci la coppia Caicedo-Destro per provare a segnare qualche gol in più.

Genoa (3-5-2): Semper; Vanheusden, Vasquez, Masiello; Ghiglione, Melegoni, Rovella, Hernani, Hefti; Caicedo, Destro. All. Shevchenko (in caso di tampone positivo sarà sostituito da Tassotti). A disp. Sirigu, Marchetti, Ostigard, Biraschi, Criscito, Bani, Badelj, Portanova, Sturaro, Pandev, Ekuban, Yeboah.

LEGGI ANCHE: Coppa Italia, Napoli vs Fiorentina dove vederla in tv e in streaming