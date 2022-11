Mondiali Qatar, programma lunedì 21 novembre: chi gioca, a che ora e dove seguire le partite

Mondiali Qatar, programma lunedì 21 novembre: dopo la partita inaugurale, si entra nel vivo della competizione internazionale. Sono in programma tre sfida a partire dal primo pomeriggio fino ad arrivare a sera.

Mondiali Qatar, programma lunedì 21 novembre: chi gioca e a che ora

Dopo la prima partita inaugurale tra Qatar ed Ecuador, si entra nel vivo dei Mondiali 2022 con tra sfide in programma nella giornata di lunedì 21 novembre.

Si parte con la prima sfida alle ore 14 con Inghilterra contro Iran. Poi alle ore 17 è la volta di Sengal contro l’Olanda e per chiudere la giornata Usa contro Galles alle ore 20. Gli orari sono tutti impostati sul fuso orario italiano.

Dove seguire le partite

Sulla Rai, in occasione dei mondiali in Qatar, ci saranno quattro incontri al giorno trasmessi in diretta e in esclusiva: alle 11, alle 14, alle 17 e alle 20; pre-partite, telecronache tv e dirette streaming, analisi nell’intervallo, commenti finale.

Le squadre, le partite, i racconti e le curiosità dei 32 team in gara. Un progetto, dunque, di narrazione quotidiana su tutti gli eventi, l’atmosfera e il contesto del Paese arabo. Sarà possibile seguire tutte le partite in 4K sul canale 101 con le smart tv, una sperimentazione di trasmissione ibrida, tra le prime in Europa. Nel dettaglio, 37 incontri andranno in onda su Rai 1, 19 su Rai 2 e 8 su Rai Sport Hd, diretta streaming su Rainews.it e Rai Play. Tutte le partite che si giocheranno in prima serata nella fase a gruppi e tutti gli incontri ad eliminazione diretta, dagli ottavi alla finale, saranno trasmessi su Rai 1.

Rai 2 e Rai Sport Hd ospiteranno, invece, parte degli incontri della prima fase con la scelta di trasmissione su Rai Sport Hd per i match che si giocheranno in contemporanea. Di seguito ecco su quali canali in particolare seguire le tre partite di lunedì 21 novembre:

14.00 Inghilterra-Iran ( Rai 2, Rai Play )

) 17.00 Senegal-Olanda ( Rai 2, Rai Play )

) 20.00 USA-Galles (Rai 1, Rai Play)

