Disfatta Inter contro il Bologna, Inzaghi: “Gara approcciata male”

Un boccone amaro per i nerazzurri che, nel lunch match, sono crollati in casa degli emiliani. Tra Bologna e Inter è finita 1-0 e ciò ha portato Inzaghi a riflettere sull’evitabile sconfitta, soprattutto in ottica classifica.

Questo porta il Napoli – che ha già vinto la propria sfida – a volare a +18, ipotecando ancora di più la storia scudetto.

Inzaghi su Bologna-Inter, una sconfitta che pesa

Una brutta sconfitta quella dell’Inter in casa del Bologna, che arresta la corsa dei nerazzurri ma lancia quella degli emiliani, settimi in classifica. Una vera e propria disfatta che lascia l’amaro in bocca e che complica la questione Champions League. L’Inter è infatti seconda ma, se Roma e Milan dovessero vincere, si ritroverebbe a pari punti con queste due squadre.

A parlare del ko della 24° giornata di Serie A ci ha pensato Simone Inzaghi:

“Abbiamo approcciato male il primo tempo. È stato un primo tempo insufficiente e non da Inter. Abbiamo trovato una squadra in salute e nel secondo tempo quando stavamo creando abbiamo preso un gol evitabile. Siamo arrabbiati. Venivamo da una partita dura in Champions con infortuni e stanchezza, ma dovevamo fare di più. Bisogna cercare motivazioni ogni due o tre giorni. Non è la prima volta, ci è già successo”.

Questo è il primo commento a caldo del tecnico piacentino, rammaricato per i punti persi. Di sicuro la tenuta fisica ha giocato un ruolo importante. Il mister ha poi aggiunto:

“Dobbiamo riuscire a tenere la concentrazione ogni tre giorni. Siamo l’Inter e giochiamo tantissimo. Col Porto abbiamo speso tanto, ma anche le altre squadre giocano tanto. Il primo tempo sarà un motivo d’analisi. Il secondo tempo l’abbiamo fatto meglio e abbiamo creato. Con più precisione parleremmo di un altro risultato. Dobbiamo capire perché abbiamo giocato così nel primo tempo, quando non abbiamo messo in campo quasi nulla. Sia sul piano del gioco, sia per quanto riguarda l’aggressività. È un problema per l’Inter e per tutte le squadre che sono in classifica vicine a noi”.

Da un primo tempo insufficiente ad un secondo tempo che si è rivelato inutile grazie alla rete di Orsolini. Il Bologna si dimostra – ancora una volta – la bestia nera dell’Inter.

