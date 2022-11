Mondiali Qatar 2022, partita inaugurale: a che ora, dove vederla, chi gioca

Mondiali Qatar 2022, oggi si parte: dove vedere la partita inaugurale, a che ora, chi gioca. Il campionato mondiale di calcio comincia ufficialmente oggi, 20 novembre 2022. Sarà il primo mondiale disputato nei mesi invernali. Ecco tutte le informazioni per seguire la prima partita.

Mondiali Qatar 2022, oggi la partita inaugurale: a che ora, dove vederla, chi gioca

Manca pochissimo alla partita inaugurale della Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022, in programma oggi all’Al Bayt Stadium di Al Khor.

Alle 15.30 avrà inizio la cerimonia di apertura dei Mondiali, alla quale parteciperanno diversi artisti internazionali, tra cui anche Jeon Jung-Kook dei BTS. Il primo fischio d’inizio è previsto per le 17, quando i padroni di casa del Qatar affronteranno l’Ecuador nella prima partita del Gruppo A. Sarà un italiano a dirigere la gara: l’arbitro sarà infatti Daniele Orsato. La cerimonia e la gara saranno trasmesse in diretta tv in chiaro su Rai 1.

Sarà inoltre possibile seguire l’inaugurazione in streaming su RaiPlay.

Qatar-Ecuador, le possibili formazioni: chi scenderà in campo?

Chi scenderà in campo durante la partita inaugurale del Mondiale? Il ct dei padroni di casa, Felix Sanchez, dovrebbe avere idee chiare sulla formazione. Poche assenze per l’allenatore portoghese, in passato sulla panchina delle giovanili del Barcellona, che potrà schierare in campo il suo undici ideale. Dall’altro lato l’allenatore dell’Ecuador Gustavo Alfaro potrebbe schierare dal primo minuto alcuni titolari fino ad ora in dubbio a causa di vari infortuni.

Carlos Gruezo, Jeremy Sermiento e Robert Arboleda hanno pienamente recuperato e dovrebbero essere disponibili dal primo minuto. Ecco uno sguardo sulle probabili formazioni.