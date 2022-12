Mondiali Qatar, giornalista morto: chi era e cos’è successo al fotoreporter

Mondiali Qatar, giornalista morto mentre seguiva la partita tra Olanda e Argentina. Si tratta di un fotoreporter e il caso strano che è avvenuto pochi giorni dopo la morte di un altro giornalista. Tanti dubbi nella competizione calcistica criticata sotto tutti i punti di vista.

Ai Mondiali in Qatar è morto un altro giornalista. Si tratta del fotoreporter di Al Kass TV Khalid Al-Misslam. La sua morte è avvenuta sabato 10 dicembre durante la partita dei quarti di finale tra Olanda e Argentina.

Solo qualche giorno prima veniva a mancare, sempre mentre seguiva la competizione calcistica, il giornalista del canale americano CBS Sports, Grant Wahl.

“I canali a che piangono la morte di Khaled Al-Misslam“, si legge in un tweet dell’emittente che pubblica un’immagine del fotoreporter. Secondo il portale Gulf Times, che riporta la notizia, “Al-Misslam, qatariota, è deceduto improvvisamente mentre copriva la Coppa del Mondo”. Al momento le cause sono ancora sconosciuti, si parla di un malore.

Tuttavia, ci si interroga sulla morte ravvicinata di due giornalisti in un Mondiale pieno zeppo di polemiche.

Al Kass TV photojournalist Khalid al-Misslam passed away recently.

Al- Misslam, a Qatari, died suddenly while covering the FIFA World Cup Qatar 2022. We believe in Allah’s mercy and forgiveness for him, and send our deepest condolences to his family. pic.twitter.com/M1ZyoBJWkW

— Gulf-Times (@GulfTimes_QATAR) December 10, 2022