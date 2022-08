Italia vs Inghilterra il 23 settembre a San Siro: biglietti in vendita per la partita di Nations League

Italia vs Inghilterra ancora una contro l'altra. la partita è in programma in casa degli azzurri il prossimo mese di settembre.

Italia vs Inghilterra: le due Nazionali tornano a sfidarsi in una partita di Nations League il prossimo settembre. Nelle ultime ora è iniziata la vendita libera dei biglietti i cui prezzi di partenza sono molto accessibili.

Italia vs Inghilterra il 23 settembre a San Siro

Italia contro Inghilterra è l’ennesima sfida tra le due Nazionali che tornano a giocare contro il prossimo 23 settembre. “La Nazionale torna a Milano a quasi un anno di distanza dall’ultima gara giocata e persa con la Spagna nell’ottobre 2021 in occasione della Final Four di Nations League.

Sarà infatti ‘San Siro’ ad ospitare l’incontro di Nations League tra Italia e Inghilterra, in programma venerdì 23 settembre, ore 20.45, match che precederà l’ultimo impegno di lunedì 26 in casa dell’Ungheria“, si legge in una nota della federcalcio italiana.

I biglietti in vendita per la partita di Nations League

Dalle ore 12 di mercoledì 24 agosto è iniziata la vendita libera dei biglietti per Italia-Inghilterra. “Come già accaduto nelle ultime gare della Nazionale, la Figc conferma la politica di prezzi popolari”, si legge in una nota della federazione italiana gioco calcio.

Infatti, i ticket hanno prezzi decisamente accessibili:

Tribuna D’onore Rossa: € 100

Poltroncina Rossa: € 80

Tribuna Rossa Primo Anello: € 70

(Over 65: € 55, Vivo Azzurro Card: € 45)

Tribuna Rossa Primo Anello Laterale: € 50

(Over 65: € 40, Vivo Azzurro Card: € 30)

Tribuna D’onore Arancio: € 60

(Over 65: € 45, Vivo Azzurro Card: € 40)

Tribuna Arancio Primo Anello: € 40

(Over 65: € 30, Vivo Azzurro Card: € 25, Under 12: € 5, Famiglia Adulto: € 25, Famiglia Under 18: € 20)

Tribuna Arancio Primo Anello Laterale: € 30

(Over 65: € 25, Vivo Azzurro Card: € 20, Under 12: € 5)

Tribuna Blu E Verde Primo Anello: € 20

(Over 65: Euro 14, Under 12: € 5)

Tribuna Rossa E Arancio Secondo Anello: € 25

(Over 65: € 20, Under 12: € 5, Famiglia Adulto: € 14, Famiglia Under 18: € 10)

Tribuna Blu E Verde Secondo Anello: € 10

(Over 65: € 7, Under 12: € 5)

Tribuna Terzo Anello Rosso: € 10

(Over 65: € 7, Under 12: € 5)

Tribuna Terzo Anello Blu E Verde: € 10

(Over 65: € 7, Under 12: € 5)

