Cher, morta la madre: l’annuncio delle cantante ed attrice su Twitter

Cher, morta la madre: l’attrice e cantante ha dato direttamente lei l’annuncio attraverso i suoi account social. Molto legata alla mamma che è stata in passato anche lei protagonista nel mondo dello spettacolo.

Cher, morta la madre: aveva 96 anni

Georgia Holt era la madre della cantante ed attrice Cher. La donna si è spenta all’età di 96 anni. La Holt era stata già ricoverava in ospedale nel mese di settembre per una polmonite ma aveva recuperato ed era stata dimessa.

La madre di Cher è stata anche lei un’attrice, cantante, cantautrice e modella. Infatti, nel corso della sua carriera aveva partecipato a programmi come ‘The Adventures of Ozzie and Harriet’, ‘I Love Lucy’ e ‘Jane Wyman Presents the Fireside Theater’ con la prima moglie di Ronald Reagan. Era anche apparsa in vari film tra cui ‘A Life of Her Own’,’Watch the Birdie’, ‘Grounds for Marriage’ e ‘Father’s Little Dividend’.

Negli anni 80 aveva registrato un album country, ‘Honky Tonk Woman’, uscito solo nel 2013 con un duetto con Cher intitolato ‘I’m Just Your Yesterday’,

L’annuncio delle cantante ed attrice su Twitter

L’annuncio della morte della madre è stato dato direttamente dalla figlia sui social. Su Twitter la cantante ha scritto una didascalia chiara: “Mom is gone“, la “mamma se ne è andata”.

Mom is gone😔 — Cher (@cher) December 11, 2022

Inoltre, la cantante aveva reso omaggio a sua madre nel 2013 con un documentario trasmesso su Lifetime intitolato ‘Dear Mom, Love Cher’. Il film, di cui Cher è stata la produttrice esecutiva, descrive in dettaglio l’infanzia di Holt in Arkansas, i suoi sei matrimoni e la sua carriera di cantante e attrice a Los Angeles e la lotta per mantenere sua figlia. In una dichiarazione rilasciata a EW.com al momento del documentario, Cher aveva poi dichiarato che “mia madre è esattamente come Rocky.

Non si arrende mai”.

