Messi ha deciso il suo futuro in Nazionale: ecco le sue parole dopo la finale con la Francia

Messi ha deciso il suo futuro con la maglia dell’Argentina. Il campione del Mondo ha svelato le sue idee e desideri a termine della gara contro la Francia, vinta ai calci di rigore. Negli ultimi giorni si è parlato del suo ultimo Mondiale. Ecco come ha risposalo la Pulce.

Messi ha deciso il suo futuro in Nazionale

Leo Messi ha vinto finalmente il Mondiale, un trofeo che non poteva mancare nella carriera di un campione come lui.

A fine gara contro la Francia, nella finale del 18 dicembre 2022, ha confessato tutte le sue emozioni. “È pazzesco, si è fatto desiderare, ma è la cosa più bella che ci sia – ha detto ai microfoni di Tyc Sports -. Lo desideravo moltissimo. Sapevo che Dio me lo avrebbe dato, avevo questa sensazione. Abbiamo sofferto molto ma ce l’abbiamo fatta. Non vedo l’ora di tornare in Argentina per vedere quanto sarà folle tutto questo”.

Ecco le sue parole dopo la finale con la Francia

Il campione argentino ha le idee chiare ed ecco cosa ha deciso sul suo futuro con la maglia del suo Paese: “Ho deciso di non ritirarmi dalla Nazionale. Voglio giocare da campione del mondo con la maglia dell’Argentina”. Queste le sue parole ai canali ufficiali della federazione.

“Ovviamente volevo chiudere la mia carriera con questo, non posso chiedere più niente. Grazie a Dio che mi ha dato tutto. Chiudere quasi la mia carriera così, è impressionante – ha aggiunto la Pulce ad un’emittente televisiva -.

Dopo questo cosa ci sarà? Sono riuscito a vincere la Coppa America, la Coppa del Mondo… Amo il calcio, quello che faccio. Mi piace giocare in Nazionale, questo gruppo, voglio continuare a vivere qualche altra partita da campione del mondo. È il sogno di qualche bambino, sono stato fortunato ad aver vinto tutto e quello che mi mancava è qui”.

