Mihajlovic, esonero: le reazioni dopo la scelta del Bologna di mandare via l’allenatore

Mihajlovic, esonero: dopo la decisione ufficiale del Bologna, tante sono state le reazioni da parte sia dei tifosi sia di personaggi pubblici. Una pioggia di commenti che si dividono sulla scelta del club emiliano di proprietà straniera.

Mihajlovic, esonero: ufficiale

Il Bologna ha deciso di separarsi da Sinisa Mihajlovic dopo che il tecnico, che sta ancora lottando contro la sua malattia, ha raccolto solo 3 punti in 5 gare. La decisione arriva dopo l’incontro di oggi che c’è stato tra l’allenatore natio di Vukovar e la dirigenza del club.

La nota del Bologna: “Si interrompe oggi il rapporto professionale tra il Bologna Fc 1909 e Sinisa Mihajlovic. Una decisione che purtroppo si è resa inevitabile, nonostante il forte legame affettivo che si è creato con la società e tutta la città in questi tre anni e mezzo emozionanti e drammatici. Sfortunatamente anche i cicli tecnici che hanno dato soddisfazioni sportive, come questo, possono esaurirsi e perdere la spinta iniziale. A Sinisa e al suo staff va un ringraziamento speciale per aver affrontato il lavoro, in condizioni straordinarie e delicatissime dal punto di vista umano, con eccezionale dedizione e professionalità”

Le reazioni dopo la scelta del Bologna di mandare via l’allenatore

“Trattatemi da allenatore e non da malato” ha sempre chiesto Sinisa e quest’atto del Bologna risponde senza ombra di dubbio a una scelta tecnica, nonostante le polemiche che sono scoppiate sul web.

Il cantautore bolognese Andrea Mingardi ha commentato così l’esonero dell’allenatore serbo in un’intervista a La Gazzetta dello Sport: “Male ha fatto il Bologna a esonerarlo perché mi pare una mancanza di rispetto e un gesto non coerente per qualcosa che sapevano già da tempo…”.

Viktorija condivide una foto scura del padre Sinisa in panchina e ci mette un cuore. Su Instagram la figlia del tecnico rilancia il post di un gruppo di tifosi laziali (Storiedilazio), che così commentano il distacco fra club e Sinisa: “Non sanno quello che fanno”. Invece, più diretto è stato Alex Vogliacco che presto sposerà la figlia minore Virginia e ha già dato a Sinisa la sua prima nipotina, la piccola Violante. «Nessuno può cancellare la storia – ha scritto sempre su Instagram il ragazzo, calciatore del Genoa -.

Sempre fieri».

Poi c’ è Patrick Zaki, lo studente egiziano dell’Alma Mater, che commenta sui suoi social: “Un grande allenatore, ti auguro tutto il meglio per i prossimi passi. Grazie mille per tutto quello che hai fatto dal primo giorno”. “Un guerriero come lui è abituato ad affrontare problemi ben peggiori di un esonero. Forza Sinisa, amico e uomo vero: per te solo stima e sostegno. Sempre”, sono le parole su Twitter di Matteo Salvini, segretario della Lega tifoso del Milan.