Lutto nel calcio, chi è Gianni Di Marzio. Scoprì Maradona in Argentina

Chi è Gianni Di Marzio, ex allenatore e dirigente di calcio, si è spento all’età di 82 anni. Il figlio è il giornalista Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, che ha dato la notizia sui social.

Chi è Gianni Di Marzio

Gianni di Marzio è nato nel 1940 a Napoli e si è spento il 22 gennaio 2022. Ha allenato in Serie A il Catanzaro e successivamente il Napoli e il Catania, tra gli anni settanta e ottanta. Gianni Di Marzio è stato anche un’opinionista in tv ed è il padre del giornalista sportivo Gianluca DI Marzio.

Le sue ultime esperienze nel mondo del calcio lo hanno visto consulente di mercato nel 2011 per il club inglese del Queens Park Rangers e nel 2016 dirigente del Palermo come consulente personale del presidente Zamparini.

Scoprì Maradona in Argentina

Nel 1977 arrivò sulla panchina del Napoli del Napoli, guidato alla finale di Coppa Italia. Fu proprio lui a scoprire in Argentina un giovanissimo Diego Maradona segnalandolo al presidente Corrado Ferlaino ma l’operazione non fu possibile a causa della chiusura delle frontiere al mercato.

Aveva conservato uno splendido rapporto di amicizia e di stima con il fuoriclasse argentino.

“Nel 1978 allenavo il Napoli e andavo a vedere i Mondiali in Argentina. Durante una corsa in taxi, l’autista ha iniziato a parlarmi di calcio e mi ha detto che c’era un ragazzo che (l’allenatore argentino) César Luis Menotti non aveva incluso nella lista finale per la Coppa del Mondo, era un ragazzo di 17 anni, che secondo lui era il migliore.

Ho preso nota di quel nome e ho capito che giocava per l’Argentinos Juniors”