Commisso contro Cairo e il calcio italiano: il presidente del Torino pensa alla querela

Commisso contro Cairo: parole dure usate dal presidente italo-americano della Fiorentina contro il numero uno del Torino. Le parole sono arrivate alla fine della partita proprio tra i Viola e i Granata.

Commisso contro Cairo e il calcio italiano

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha usato parole dure contro Urbano Cairo e il calcio italiano. Lo sfogo del presidente italo-americano è avvenuto al termine della partita vinta contro il Torino proprio di Cairo. “Troppe critiche nei confronti della Fiorentina? Qui in Italia piace criticare e fare poco. Quando vedo che il Corriere Fiorentino, il Corriere della Sera e La Gazzetta dello Sport che sono controllati da uno che è il padrone del Torino, fanno questi stupidi articoli penso che si devono vergognare. Io non ho i giornali qui in Italia, ma non è giusto che i giornali di un altro presidente critichino un’altra squadra. Vediamo se si sveglia qualcuno. La Gazzetta dello Sport mi ha dato del mafioso, quando i mafiosi veri fanno gli imbrogli qui in Italia e nessuno lo dice”.

Il presidente del Torino pensa alla querela

Non è tardata la risposta del presidente del Torino che valuta una querela contro Commisso dopo la sua dura uscita pubblica. “Quello che dice Commisso è altamente diffamatorio dei miei giornali e della mia persona, oltre a non essere vero e quindi stiamo valutando con il mio avvocato se ci sono gli estremi per la querela”. Queste sono state le parole di Cairo, presidente del Torino e di Rcs, replica così al telefono con l’Ansa alle dichiarazioni del proprietario della Fiorentina.

