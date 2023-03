Messi, I-Phone d’oro regalati ai compagni della Nazionale Argentina: ecco quanto sono costati

Messi, I-Phone d’oro regalati ai suoi compagni della Nazionale Argentina. Il campione del Psg ha voluto festeggiare ancora una volta la vittoria della Coppa del Mondo e questa volta l’ha fatto in modo davvero speciale ma soprattutto costoso.

Messi, I-Phone d’oro regalati ai compagni della Nazionale Argentina

Messi si è dato ai regali costosissimi per gioire ancora una volta della vittoria della Coppa del Mondo con l’Argentina. Notizia di poche ore fa che il campione del Psg ha regalato 35 iPhone 14 d’oro a 24 carati per ogni componente della squadra e dello staff dell’Argentina campione del mondo. La consegna è avvenuta sabato nel suo appartamento di Parigi.

Messi si è messo in contatto con l’imprenditore Ben Lyons, CEO di iDesign Gold, che ha dichiarato: “Lionel è uno dei clienti più affezionati di iDesign Gold. Si è messo in contatto con noi un paio di mesi dopo la finale della Coppa del Mondo. Voleva fare un regalo speciale a tutti i componenti della squadra e dello staff per celebrara la straordinaria vittoria. Non voleva però il solito regalo di orologi, così gli ho proposto iPhone dorati con incisi i loro nomi. L’idea gli è subito piaciuta”.

Ecco quanto sono costati

Questi regali sono costati alla Pulce circa 175mila sterline, 197mila euro. “Lionel non è solo il Goat, ma è anche uno dei clienti più affezionati di iDesign Gold e si è messo in contatto con noi un paio di mesi dopo la finale della Coppa del Mondo. Ha detto che voleva un regalo speciale per tutti i giocatori e lo staff per celebrare la straordinaria vittoria, ma non voleva il solito orologio. Quindi ho suggerito iPhone dorati con incisi i loro nomi e ha adorato l’idea”, ha aggiunto il CEO di iDesign Gold.

LEGGI ANCHE: Daniele Scardina come sta: spunta un video prima del malore in allenamento