Cremonese-Fiorentina, parla Italiano: “Riattacchiamo subito la spina”

Il fine settimana di Serie A continua a regalare emozioni e, in vista della 26° giornata, Cremonese-Fiorentina diventa una gara fondamentale per Italiano e Ballardini. La Viola deve trovare la sua seconda vittoria consecutiva, mentre i lombardi sperano di staccarsi dall’ultimo posto per puntare a un’utopica salvezza.

Una sfida dai mille volti.

Italiano su Cremonese-Fiorentina

Nonostante la Cremonese abbia soltanto 12 punti (frutto di una sola vittoria e nove pareggi), affrontarla non è affatto semplice. La squadra lombarda gioca con grinta e cattiveria, peccando però di cinismo ed esperienza. I toscani invece sono stati molto altalenanti e sono tagliati fuori dalla corsa europea. Hanno però ancora la Conference League, in cui vantano un buon percorso.

A parlare di Cremonese-Fiorentina lo stesso tecnico della Viola, Vincenzo Italiano:

“Affrontiamo una squadra molto temibile che sarà anche nostra avversaria in Coppa Italia, ci aspetta una battaglia e noi dobbiamo essere pronti. Abbiamo avuto un solo allenamento per preparare questa trasferta ma dobbiamo pedalare se vogliamo ripeterci sui livelli delle ultime gare in cui ci siamo tolte delle belle soddisfazioni. La Cremonese lotta per un obiettivo importante e ha necessità di fare punti ma questo vale anche per noi. Attacchiamo la spina e teniamo alta l’attenzione senza mai mollare”.

Una squadra da temere, soprattutto perché tra le due è quella che ha più bisogno di punti. In più, da quando c’è Ballardini, ha messo a segno qualche colpo importante, come l’eliminazione del Napoli dalla Coppa Italia. Le due squadre si affronteranno anche nelle semifinali di coppa e questo può essere un ottimo banco di prova per studiarsi ulteriormente.

Si scende in campo alle ore 15:00 di Domenica 12 Marzo, terreno dell’incontro è lo Stadio Giovanni Zini di Cremona. I due tecnici sono così pronti a contendersi i tre punti.

