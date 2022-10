Mbappe, stipendio e rinnovo di contratto faraonico: ecco le cifre da capogiro per il francese

Mbappe, stipendio: ecco le cifre davvero pazzesche del contratto firmato dall’attaccante francese in forza al Psg. Il club ha offerto milioni di euro al suo giocatore per convincerlo oggi e nei prossimi anni a rimanere a Parigi.

Mbappe, stipendio e rinnovo di contratto faraonico

Kylian Mbappé ha firmato lo scorso maggio con il Psg il più ricco contratto nella storia dello sport. C’era la concorrenza del Real Madrid e dunque in quale modo la proprietà araba dei francesi doveva superare e sbaragliare anche.

Nelle ultime ore sono uscite le cifre del contratto firmato fino al 2025 dall’attaccante francese. Cifre che fanno riflettere la follia a cui si è arrivati per tenere un giocatore in squadre.

Ecco le cifre da capogiro per il francese

La cifra totale ovviamente fa rabbrividire: sono oltre 630 milioni di euro per il francese in tre anni. Lo stipendio è da 72 milioni di euro lordi a stagione (216 milioni in 3 anni).

Bonus “alla firma”: 180 milioni di euro (suddivisi in tre rate) che qualcuno ha scritto come ringraziamento per aver accettato di rimanere al Psg. I bonus non finiscono qui perché cambiano ed aumentano di anno in anno: un totale di 240 milioni se dovesse completare il triennio al Psg.

70 milioni se non parte nel giugno 2023

se non parte nel giugno 2023 80 milioni se non parte nel giugno 2024

se non parte nel giugno 2024 90 milioni se non parte nel giugno 2025

Le cifre sono state pubblicate da Le Parisien ma il club con un comunicato ha risposto al quotidiano francese: “A seguito dell’articolo sensazionalistico pubblicato ieri sul club e su uno dei suoi giocatori, il Paris Saint-Germain si dissocia da questa storia e smentisce ogni singolo dettaglio a poche ore da un’importante sfida di Champions League.

Il PSG non commenterà più la vicenda. Tutti in società sono concentrati positivamente sulla prossima gara europea”, si legge sul sito del club.

