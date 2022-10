Giro dell’Emilia 2022: orari, percorso, partecipanti e dove vedere in tv

Giro dell’Emilia 2022: torna la gara con la sua edizione numero 105. La partenza è prevista per il pomeriggio di sabato 1 ottobre con la possibilità di seguire il giro anche in diretta televisiva. Ecco il percorso e i corridori attesi.

Giro dell’Emilia 2022: orari, percorso

Sabato 1 ottobre prende il via l’edizione numero 105 del Giro dell’Emilia. La partenza è prevista nel pomeriggio intorno alle ore 16, come annunciato dagli organizzatori.

Si parte da Carpi e poi il gruppo viaggerà appunto in direzione di Limidi di Soliera, poi Sorbara, Bomporto e Nonantola. Da qui, passando per Recovato, la corsa arriverà nel territorio di Castelfranco Emilia e percorrerà via Emilia fino a Ponte Samoggia, prima di deviare a sud in direzione dei colli bolognesi.

Dopo 80 chilometri si passa per il GPM di Ca’ Bortolani, 5400 metri al 6,3%, seguito dal Luminasio-Medelana, 5100 metri al 10% ma con punte del 18%.

Dopo una lunga discesa e un tratto di pianura, inizia il circuito conclusivo da ripetere per cinque volte, ed ogni volta si passerà sul San Luca, 2100 metri al 10% e punte del 18%, con l’ultimo passaggio valido come traguardo.

I partecipanti e dove vedere in tv

L’inizio della gara è programmato tra le 16:00 e le 16:30 e si potrà seguire il Giro dell’Emilia 2022 in diretta tv su RaiSport, oltre che in diretta streaming grazie a RaiPlay.

Tra i corridori sono annunciati Tadej Pogacar, vincitore di due edizioni del Tour de France, l’ex campione del Mondo Julian Alaphilippe, il portoghese Almeida, lo spagnolo Ayuso, il colombiano Uran, il danese Fulglsang, i britannici S.Yates e Gheoghegan Hart, l’olandese Gesink, autore della doppietta 2009-2010 e tre che potranno puntare al bis: Alexander Vlasov, primo nel 2020, Jan Bakelants (2015) e Nairo Quintana (2012).

