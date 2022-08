Ines Rau, chi è la possibile fidanzata transgender del calciatore francese Mbappé

Ines Rau è una modella nata a Parigi e nota per essere stata la prima top model transgender in copertina sulla rivista Playboy.

Ines Rau è una modella transgender che negli ultimi giorni dalla Francia viene data come la nuova fidanzata del calciatore francese Kylian Mbappé. La modella è molto conosciuta in Francia e non solo per essere stata la prima top model transgender in copertina sulla rivista Playboy.

Ines Rau, chi è la modella

Ines Rau è una modella trans classe 1990, nata a Parigi da genitori algerini. Ines è conosciuta in particolare per essere stata la prima top model transgender in copertina sulla rivista Playboy.

All’età di sedici anni si è sottoposta a un intervento per il cambio del sesso. La sua storia è stata raccontata nel libro “Woman”, nel quale la modella parla della sua scelta di cambiare sesso. “Sento che la mia anima finalmente è libera, come se si fosse aperto il lucchetto che mi teneva rinchiusa per tanto tempo. Questa volta sono totalmente una donna”.

Possibile fidanzata transgender del calciatore francese Mbappé

Negli ultimi giorni, sta girando sul web la notizia di una possibile relazione tra la modella transgender e il calciatore francese del Paris Saint-Germain Kylian Mbappé. Per ora sono solo voci anche perché non ci sono state né smentite né conferme.

Tuttavia, i due sarebbero stati avvistati per la prima volta lo scorso maggio durante il Festival di Cannes. Successivamente i paparazzi hanno fotografato il calciatore in atteggiamento intimi e stretti: a bordo di uno yacht il calciatore solleva la top model e insieme ridono spensierati.

