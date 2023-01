Coppa Italia: Juventus-Monza, le probabili formazioni

La Coppa Italia regala un’altra gara attesa, non tanto per la forza delle due squadre, bensì per il loro recente scontro. I bianconeri, dopo la pessima sconfitta contro il Napoli, devono ripartire da una vittoria senza reti. I brianzoli hanno trovato i loro primi tre punti in Serie A proprio vincendo a Torino. Di seguito le probabili formazioni di Juventus-Monza, partita valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

Le probabili formazioni di Juventus-Monza

Una gara non così scontata, soprattutto perché le ultime partite di Coppa Italia hanno regalato sorprese. Il Milan, in superiorità numerica, non è riuscito a segnare al Torino che ha poi vinto ai supplementari. Il Napoli, con una formazione di “secondo piano”, è stato eliminato ai rigori dalla Cremonese, ultima in classifica e con zero vittorie in campionato.

L’Inter, seppur vincendo, ha rischiato il turno contro il Parma, club di Serie B. Per questo la Juventus non deve sottovalutare l’avversaria, anche perché potrebbe essere l’unico trofeo a cui potrebbe ambire, vista la difficile stagione. I brianzoli, dalla loro, tenteranno l’impresa, potendo contare su un ottimo stato di forma.

Ecco, di seguito, le probabili formazioni delle due squadre:

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Bremer, Gatti, Rugani; Soulé, Paredes, Locatelli, Miretti, Kostic; Chiesa, Kean.

Allenatore: Massimiliano Allegri (squalificato, al suo posto Marco Landucci).

MONZA (3-4-2-1): Cragno; Marlon, Caldirola, Izzo; Birindelli, Pessina, Sensi, Carlos Augusto; Ciurria, Colpani; Petagna.

Allenatore: Raffaele Palladino.

Entrambe le squadre optano per il turnover in porta, con i bianconeri che danno spazio ai giovani e i lombardi che proveranno a giocare con i titolari. Ancora Chiesa titolare per accumulare minuti e resistenza.

Si scende in campo alle ore 21:00 di Giovedì 19 Gennaio 2023, teatro dell’incontro l’Allianz Stadium di Torino. La gara sarà visibile in diretta e in chiaro su Canale 5 e anche su Mediaset Infinity, in streaming.

LEGGI ANCHE: Zidane alla Juventus come prossimo allenatore: arriva l’indiscrezione di un ex compagno di Zizou.