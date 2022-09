Max Allegri, la sua cavalla Estrosa vince la corsa a Roma mentre lui perde con la Juventus a Parigi

Max Allegri, la sua cavalla Estrosa vince la corsa nel pomeriggio di martedì 6 settembre 2022 a Roma mentre la sua Juventus esce sconfitta in serata dal Parco dei Principi contro il Paris Saint Germain.

Max Allegri, la sua cavalla Estrosa vince la corsa a Roma

Max Allegri può essere contento a metà per gioie e dolori di due risultati sportivi. Il primo bello perché la sua cavalla nel pomeriggio di martedì 6 settembre ha vinto la corsa.

All’Ippodromo romano della Capannelle, la puledra di proprietà del tecnico della Juventus di nome Estrosa, ha conquistato il successo trionfando nel Premio Chiese Trofeo ITM Irish Thorougbred Marketing.

Lui perde con la Juventus a Parigi

Tuttavia, dopo aver seguito la corsa di Estrosa in streaming da Parigi, l’allenatore Allegri è sceso in campo con la sua Juventus per la prima partita del girone di Champions League contro i francesi del Paris Saint Germain.

Purtroppo il secondo risultato sportivo per lui non è andato per niente bene, perché la Juventus torna a Torino con una sconfitta per 2 a 1.

“Un’occasione persa. Dovevamo essere più lucidi alla fine – è il commento di Allegri a fine gara – . McKennie ha dato gamba e forza, avremmo dovuto fare più cross dalla sinistra. Aspettiamo il rientro di qualche giocatore, intanto dobbiamo migliorare con quelli che abbiamo”. “Sappiamo che dobbiamo migliorare, stiamo lavorando su questo.

Aspettiamo che rientrino alcuni giocatori ma intanto dobbiamo fare bene. Nel secondo tempo abbiamo rischiato in alcune situazioni, la velocità che hanno loro non ce l’ha nessuno. La difficoltà è quando non hai la palla. Nel primo tempo ci siamo un po’ addormentati, poi McKennie ha dato gamba e forza. Ci deve essere il rammarico di non aver fatto risultato. Domenica abbiamo la Salernitana che sarà una partita differente perché loro ti concedono più spazio”.

