Champions League, Napoli-Liverpool: dove vederla in tv e i tifosi inglesi messi in guardia dal club su furti e rapine

Napoli-Liverpool è la prima partita del girone di Champions League 2022-23. Una sfida che promette tante emozioni con due squadre che proveranno a vincere per portare a casa i primi punti. Intanto, il match è accompagnato da una polemica scatenata da un messaggio social, molto discutibile, che il club inglese ha mandato ai propri tifosi che accompagneranno la squadra a Napoli.

Champions League, Napoli-Liverpool: dove vederla in tv

Mercoledì 7 settembre è il giorno di Napoli vs Liverpool allo stadio ‘Diego Armando Maradona’ di Napoli: calcio d’inizio alle ore 21:00.

La partita di Champions League tra la squadra di Luciano Spalletti e quella di Jurgen Klopp sarà trasmessa in diretta ed esclusiva su Amazon Prime Video: per poterla vedere in tv, occorrerà scaricare l’app di Amazon Prime Video su una smart tv compatibile o su console.

I tifosi inglesi messi in guardia dal club su furti e rapine

La partita è accompagnata da una polemica nata da un messaggio sui social del club inglese verso i propri tifosi da definire a dir poco indegno.

Il club di Liverpool ha pensato bene di mettere in guardia i propri tifosi che seguiranno la squadra a Napoli di stare attenti ed evitare il centro città perché potrebbero essere vittime di furti e rapine. Un luogo comune che non fa bene alla città campana ma che mette anche in “ridicolo” una società rispettabile come quella inglese, che si lascia cadere verso il basso.

“Informazioni per i tifosi del Napoli per la partita di domani: i supporters che arriveranno a Napoli il giorno prima dovrebbero rimanere nei rispettivi hotel per bere e mangiare.

Si consiglia vivamente di non indossare i colori della squadra quando si viaggia“, è uno dei tweet della società red. “I fans non dovrebbero aggregarsi in aree pubbliche e dovrebbero evitare di ritrovarsi isolati in aree lontane dalla zona portuale della città. Raccomandiamo fortemente di evitare il centro città, ma se scegliete di visitarlo, siate consapevoli che potreste essere presi di mira per furti, rapine o aggressioni“.

