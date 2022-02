Olimpiadi Invernali 2022 italiani in gara oggi: dove e a che ora vederli?

Olimpiadi Invernali 2022 italiani in gara oggi: continuano le gare nella giornata di martedì 15 febbraio. Tanti gli atleti azzurri previsti nelle gare nel corso della giornata.

Olimpiadi Invernali 2022 italiani in gara oggi

Ecco l’elenco degli azzurri impegnati martedì 15 febbraio nelle Olimpiadi Invernali in programma in Cina.

02.30, FREESTYLE: prima manche finale slopestyle donne – Silvia Bertagna

02.57, FREESTYLE: seconda manche finale slopestyle donne – Silvia Bertagna

03.24, FREESTYLE: terza manche finale slopestyle donne – Silvia Bertagna

04.00, SCI ALPINO: discesa libera donne – Elena Curtoni, Nadia Delago, Nicol Delago, Sofia Goggia

05.30, FREESTYLE: qualificazione 1 slopestyle uomini – Leonardo Donaggio

06.33, FREESTYLE: qualificazione 2 slopestyle uomini – Leonardo Donaggio

07.30, BIATHLON: staffetta 4×7,5 km uomini – Italia (Thomas Bormolini, Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dominik Windisch)

08.00, COMBINATA NORDICA: salto trial round trampolino grande Gundersen individuale – Iacopo Bortolas, Raffaele Buzzi, Alessandro Pittin, Samuel Costa

08.43, SPEED SKATING: Finale D team pursuit uomini, Cina-Italia – Italia (Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Michele Malfatti, Alessio Trentini – i tre titolari verranno comunicati 20 minuti prima del via)

09.00, COMBINATA NORDICA: salto competition round trampolino grande Gundersen individuale – Iacopo Bortolas, Raffaele Buzzi, Alessandro Pittin, Samuel Costa

12.00, COMBINATA NORDICA: fondo 10 km Gundersen individuale trampolino grande – ev.

Iacopo Bortolas, Raffaele Buzzi, Alessandro Pittin, Samuel Costa

13.05, CURLING: sessione 10 round robin uomini, Italia-USA – Italia (Joel Retornaz, Sebastiano Arman, Simone Gonin, Amos Mosaner – alternate Mattia Giovanella)

13.15, BOB: terza manche bob a 2 uomini – Italia 1 (Patrick Baumgartner, Robert Gino Mircea)

14.50, BOB: quarta manche bob a 2 uomini – ev. Italia 1 (Patrick Baumgartner, Robert Gino Mircea)

Gli italiani in gara: dove vederli

La diretta integrale sarà trasmessa in diretta streaming, con abbonamento, da Eurosport Player, visibile anche su Sky sui canali 210 e 211 e su Discovery+ che, proprio come successo per le Olimpiadi di Tokyo, offrirà una vasta gamma di canali tematici.

La diretta streaming sarà disponibile, sempre a pagamento, anche su DAZN, Amazon Prime Video Channels, Eurosport App, NOW e TIMVISION. La Rai fornirà invece una copertura di 100 ore divise tra i canali Rai 2 e Rai Sport: in questo caso invece si tratterà di una visione in diretta, gratis e in chiaro.

Le gare, tenendosi in Cina, con un fuso orario di sette ore avanti rispetto all’Italia, inizieranno di notte, intorno alle 2 del mattino, e termineranno nel primo pomeriggio.

