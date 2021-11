Play off mondiali 2022: ecco l’avversaria dell’Italia

Il sorteggio dei play off per i mondiali 2022 è amaro per l'Italia. La prima avversaria sarà la Macedonia del Nord

Sorteggio sfortunato per la Nazionale. L’Italia, per riuscire ad ottenere il pass per i Mondiali in Qatar, dovrà affrontare la Macedonia del Nord alle Semifinali. In finale incontrerà probabilmente il Portogallo, che dovrà invece vedersela al primo turno con la Turchia.

Play off mondiali 2022: sorteggio amaro

La semifinale dello spareggio per andare a Qatar2022 si giocherà il 24 marzo. In caso di vittoria, gli Azzurri di Roberto Mancini dovranno sfidare nella finale la squadra più forte del lotto che, in questo caso, si presume essere il portogallo. Nell’eventuale finale, e anche questo non giova agli azzurri, l’Italia giocherà in trasferta (in Portogallo oppure in Turchia).

Il commento del ct azzurro Roberto Mancini

“Poteva andare un po’ meglio”. Sono queste le prime parole di Roberto Mancini poco dopo il sorteggio dei play off. L’Italia, insomma, sperava in avversarie un po’ più semplici ma a questo punto è fondamentale dare il massimo. “È un girone molto difficile – ha commentato l’allenatore azzurro Roberto Mancini – perché la Macedonia del Nord è una buona squadra e se passeremo il turno giocheremo la finale in Portogallo o in Turchia“. Quel che è certo, però, ha aggiunto il ct, è che “sia noi che Portogallo dovremo prima vincere una partita. Si tratta di gare secche, le difficoltà ci sono sempre. Siamo fiduciosi e positivi. La Macedonia ha fatto un buon gruppo di qualificazione, dovremo fare una grande partita e poi vedremo cosa accadrà in finale. Per noi sarà importante avere tutti i giocatori a disposizione”.

Ricordiamo che nel 2017 l’Italia fu eliminata dalla Svezia restando fuori dal Mondiale russo. Per conquistare la qualificazione per il Qatar, a differenza del 2017, servirà battere non una, ma due avversarie. Delle 12 squadre che prenderanno parte al play off soltanto 3 passeranno.

Play off mondiali 2022, tutti i gironi sorteggiati

I tre gruppi sorteggiati per i playoff per i mondiali del Qatar sono i seguenti.

Gruppo A: Scozia-Ucraina e Galles-Austria.

Gruppo B: Russia-Polonia, Svezia-Repubblica Ceca.

Gruppo C: Italia-Macedonia del Nord, Portogallo-Turchia.