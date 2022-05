Manchester City- Real Madrid dove vederla in tv e in streaming. Formazioni e pronostico

Manchester City- Real Madrid dove vederla: si riparte da una situazione di leggero vantaggio per gli inglesi visto il 4 a 3 dell’andata. Tuttavia, la qualificazione in finale di Champions League si deciderà nel match in programma mercoledì 4 maggio.

Manchester City- Real Madrid dove vederla in tv e in streaming

Real Madrid e Manchester City si sfidano per una partita valida per il ritorno delle semifinali di Champions League.

Il match si disputerà mercoledì 4 maggio 2022 in casa della squadra allenata da Carlo Ancelotti al Santiago Bernabeu di Madrid. Il calcio d’inizio è stato programmato alle ore 21,00.

La semifinale di ritorno di Champions League tra Real Madrid e Manchester City verrà trasmessa in diretta e in esclusiva da Amazon Prime Video. Il match del Bernabeu sarà dunque visibile su tutte le smart tv compatibili con l’app della piattaforma, o in alternativa su tutte le altre tipologie di televisori collegabili a console da gioco PlayStation e Xbox, o ancora a dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast, Roku e Apple TV.

Un’ulteriore opzione coloro che sono abbonati sia a Sky che ad Amazon Prime Video è rappresentata dall’app presente su Sky Q.

Formazioni e pronostico

Mister Carlo Ancelotti manda i migliori suoi fedelissimi in campo dopo la vittori nella Liga, festeggiata nell’ultimo weekend. In avanti ovviamente titolarissimo Benzema con ai lati i due giovani brasiliani Rodrygo e Vinicius. Dovrebbe tornare titola il tedesco Kroos e in difesa al fianco di Militao probabile Nacho.

REAL MADRID (4-4-2): Courtois; Carvajal, Militao, Nacho, Mendy; Modric, Valverde, Kroos; Rodrygo, Benzema, Vinicius. All. Ancelotti

Guardiola vuole la finale perché è un trofeo che manca nella bacheca del club inglese. Il match non sarà semplice nonostante il legegro vantaggio dell’andata. Dunque, gli uomini di Pep dovranno fare molta attenzione se vogliono raggiungere il Liverpool in finale.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Cancelo, Ruben Dias, Laporte, Walker; De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva; Mahrez, Foden, Gabriel Jesus.

All. Guardiola

Dopo il match d’andato ma soprattutto conoscendo la filosofia dei due club con quei due allenatori in panchina, lo spettacolo è assicurato. Ecco che le quote virano verso il “Goal” e l’Over 2,5 che sono così in cima alla lista degli esiti più probabili.

LEGGI ANCHE: Chi è Cole Palmer, il giovane calciatore inglese lanciato da Guardiola