Icardi alla Juventus? Pensiero stupendo…

Una prima chiacchierata perlustrativa in cui il direttore sportivo della Juventus non ha chiuso la porta all’ex capitano dell’Inter

Certi amori regalano una emozione per sempre, momenti che restano nel cuore e nella mente. Soprattutto per quanto riguarda gli amori non consumati. All’insegna di quello che poteva essere e non é stato. Un flirt che parte da lontano e che stavolta potrebbe essere davvero consumato, sfociando in una e vera propria storia d’amore.

Attenzione pertanto al possibile quanto clamoroso ritorno di Mauro Icardi in Italia

Dopo essersi cercati e sfiorati per almeno tre estati senza convolare mai a nozze. Attenzione pertanto al possibile quanto clamoroso ritorno di Mauro Icardi in Italia. Il goleador argentino è sotto contratto con il PSG fino al 2024 e ha uno stipendio da 7 milioni netti più 2 di bonus, ma non rientra più nei piani dei transalpini che hanno scelto Luis Enrique come nuovo allenatore. L’asturiano vuole Victor Osimhen o Harry Kane davanti e ha dato il via libera alla cessione dell’ex bomber interista. E Maurito strizza adesso l’occhio alla Serie A.

Si era proposto al Milan e alla Roma, senza però trovare grossi gradimenti

A quello che per anni é stato il suo giardino di casa e potrebbe tornare a esserlo di nuovo. Missione possibile. Il futuro di Icardi sarà lontano dal Paris (vuole incassare 15-20 milioni dalla sua cessione) e l’idea di un deja-vù in Italia lo stuzzica, inutile nasconderlo. Si era proposto al Milan e alla Roma, senza però trovare grossi gradimenti e convinzioni in Maldini e Mourinho. Adesso gli scenari stanno mutando. I primi segnali in tal senso sono già stati imbastiti. Ecco perché la telefonata che c’è stata tra Wanda Nara e Giovanni Manna negli ultimi giorni non va sottovalutata.

Una prima chiacchierata perlustrativa in cui il direttore sportivo della Juventus non ha chiuso la porta all’ex capitano dell’Inter, ma ha procrastinato la questione alle prossime settimane. Tradotto: se parte una punta (Vlahovic non é incredible nei piani di Max Allegri e può essere ceduto dinanzi a una offerta importante…), nel casting bianconero c’è proprio anche il nome di Icardi, che tra l’altro é un vecchio pallino dell’allenatore livornese. L’uomo giusto al momento giusto? Vedremo. In una Juve che vuole rifarsi il look in attacco sicuramente uno come Icardi (a prezzo di saldo…) potrebbe fare molto comodo e stuzzica l’appetito della dirigenza. L’idea c’è e va tenuta d’occhio da qui a fine agosto.

Intanto il Galatasaray non molla la presa e tiene vivi quotidianamente i contatti con Wanda Nara per riportare il bomber classe 1993 sul Bosforo. Proposto un triennale da 5 milioni a stagione: offerta ritenuta bassa. Insomma, gli ingredienti per un’altra estate da protagonista delle telenovele di mercato ci sono tutti per Icardi. Con una Vecchia Signora che potrebbe finalmente trovare il suo cavaliere tanto agognato. Sarà la volta buona?