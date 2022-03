Italia-Macedonia del Nord, biglietti per lo stadio: prezzi

Italia-Macedonia del Nord, biglietti: ecco i prezzi per poter assistere alla partita degli azzurri in programma giovedì 24 marzo alle ore 20.45 allo stadio Renzo Barbera di Palermo. Sul web prezzi schizzati alle stelle.

Italia-Macedonia del Nord, biglietti per lo stadio

I biglietti per potere assistere alla partita Italia-Macedonia del Nord allo stadio Renzo Barbera di Palermo sono stati in prelazione a partire dalle ore 12 di mercoledì 2 marzo per i possessori della Vivo Azzurro Membership Card (presso i punti vendita Vivaticket e sui siti www.figc.it e www.vivaticket.it) La vendita libera per tutti è scattata alle ore 12 di venerdì 4 marzo.

Per chiamare a raccolta i tifosi in vista di un match fondamentale per l’Italia in ottica mondiali, la FIGC ha deciso di mettere in vendita i biglietti a prezzi popolari (si va dai 10 euro per le Curve ai 60 euro per la Tribuna Centrale) con agevolazioni per famiglie, alle donne, ai giovani e agli Over 65.

In poco tempo, soprattutto con il passaggio dalla capienza dal 75% al 100%, è andato tutto sold out, con non pochi disagi e lunghe file per accaparrarsi gli ultimi biglietti di una partita fondamentale per l’Italia.

Caccia agli ultimi biglietti sul web

Nonostante il sold out, Facebook è pieno di annunci di chi non ha rinunciato ad essere sugli spalti giovedì sera. Ma anche sui social, con trattative attraverso messaggi privati.

Ovviamente, i prezzi sul web sono schizzati alle stelle rispetto ai prezzi popolari. Sul sito Viagogo.com i prezzi per assicurarsi un sediolino alla vecchia Favorita sono altissimi. I più economici sono sopra i 60 euro, circa sei volte di più del prezzo originario 10 euro (più due euro di prevendita).

E c’è addirittura chi ha fissato a 1.079 euro il costo di un biglietto per i “popolari”.

