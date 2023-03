Tifosi Bayern Monaco contro il Psg: striscione polemico apparso nella partita di Champions League

Tifosi Bayern Monaco contro il Psg: nell’ultima sfida di Champions League i francesi sono stati spediti a casa. A dare nell’occhio durante la partita è lo striscione che è stato messo dai tifosi tedeschi contro la dirigenza parigina.

Tifosi Bayern Monaco contro il Psg

Il Bayern Monaco nella doppia sfida di Champions League ha spedito fuori dalla competizione europea i francesi. Il 2 a 0 ha messo k.o. Messi e company che a testa bassa hanno lasciato il campo. Dunque, per il Psg la Champions League risulta sempre di più stregata.

Inoltre, i tifosi tedeschi hanno usato uno striscione molto duro e polemico proprio contro la dirigenza parigina. Dopo la partita, le parole dei tifosi tedeschi hanno fatto il giro del mondo diventando virali anche sui social.

Striscione polemico apparso nella partita di Champions League

Durante la partita contro i francesi, i tifosi bavaresi hanno mostrato uno striscione al dir poco duro e polemico. Il presidente onorario del Bayern, Uli Hoeness, con una mannaia in mano mentre taglia un braccio sul quale è scritto “Qatar” e il logo del Paris Saint-Germain, con di fianco la scritta: “Il nostro macellaio taglia il lungo braccio del Qatar“.

Lo stesso Hoeness in passato aveva usato parole dure contro il Psg: “Batterli mi rende felice, mi stimola sapere che non hanno ancora vinto niente fuori dai confini nazionali. E contro di noi perderanno ancora. Al–Khelaifi? Non so nemmeno se gli piaccia il calcio. Io i soldi me li sono guadagnati, a lui li hanno regalati“.

