Mike Maignan, il trascinatore del sorprendente Milan

Alzi la mano chi due anni fa avrebbe soltanto immaginato di vedere il Milan vincere prima lo scudetto e arrivare poi in semifinale di Champions League con vista su una possibile finale.

Neppure il più inguaribile degli ottimisti tra i tifosi milanisti avrebbe auspicato un exploit del genere

Inter permettendo nell’Euroderby (10 e 16 maggio). Probabilmente nessuno. Neppure il più inguaribile degli ottimisti tra i tifosi milanisti avrebbe auspicato un exploit del genere da parte della truppa di Stefano Pioli. Il tutto senza colui che fino a 20 mesi fa era considerato da tutti (nessuno escluso…) come il top player assoluto dei rossoneri. Quel Gigio Donnarumma migrato a Parigi tra le polemiche a parametro zero, in quanto sedotto da soldi e progetti ritenuti più ambiziosi di quelli meneghini eppure uscito due volte di fila dalla Champions League agli ottavi di finale, anche a causa di alcuni suoi errori. Chi invece non sbaglia un colpo è il suo successore tra i pali rossoneri.

Mike Maignan, ormai autentico simbolo e trascinatore del Diavolo

Parliamo di Mike Maignan, ormai autentico simbolo e trascinatore del Diavolo. A suon di grandi parate. Interventi da campione sempre più decisivi per cancellare in fretta il ricordo di Gigio e prendersi il ruolo di leader maximo a Milano. Un boom che l’ha proiettato in pochi mesi già al livello di Courtois, Alisson e Oblak tra i migliori portieri al mondo. Mica male. Soprattutto se consideriamo il fatto che il Milan nell’estate 2021 l’ha pagato appena 13 milioni di euro più 2 di bonus. Un vero affare. Anzi un capolavoro, verrebbe da dire.

Maignan, uno dei colpacci più clamorosi della storia recente del calciomercato

Il tutto a uno stipendio inferiore del 75% di quello del suo predecessore. Gigio infatti al PSG guadagna 12 milioni, mentre Magic Mike ne percepisce appena 3 dal club di via Aldo Rossi. Della serie: uno dei colpacci più clamorosi della storia recente del calciomercato. Ecco perché le big inglesi potrebbero presto bussare alla sua porta. D’altronde i principali club inglesi sono alla ricerca di un nuovo numero uno. Lo vuole il Chelsea (ha messo Mendy in uscita) così come il Tottenham (Lloris è ormai per età a fine corsa), ma Liverpool e Manchester United (se non rinnova David De Gea) sono pronte a lanciarsi sul mercato dei numeri uno. Tutte con a disposizione ingenti denari da offrire sia al club che al calciatore.

Per questo motivo Paolo Maldini e Ricky Massara sono già pronti ad attivarsi

Per questo motivo Paolo Maldini e Ricky Massara sono già pronti ad attivarsi e a entrare in azione per blindare il proprio campione. Pronto il rinnovo del contratto per il francese fino al 2028 con ritocco dello stipendio dagli attuali 3 a 5 milioni netti a stagione più bonus. Basteranno? Vedremo. I contatti intanto sono già partiti e a maggio sarà tempo di primi summit in tal senso. Il tempo gioca a favore dei Campioni d’Italia in carica, visto che il contratto di Maignan scade nel 2026. La questione quindi non è di quelle complicate. Almeno per il momento. Meglio però non aspettare troppo…