Finale di Conference League: dove si gioca, quando, dove vederla e i biglietti

Finale di Conference League: ecco come seguire la partita sia dal vivo sia in televisione tra la Roma e il Feyenoord.

Finale di Conference League: ecco tutti i dettagli per seguire da vicino la finale della terza coppa europea decisa nell’ultimo anno dall’Uefa. In palio non c’è solo un primo trofeo europeo ma anche soldi per il club che alzerà la coppa.

Finale di Conference League: dove si gioca e quando

La Roma di Josè Mourinho giocherà la finale di Conference League contro gli olandesi del Feyenoord. La finale si disputerà il prossimo 25 maggio alle 21 all’Arena Kombëtare di Tirana, in Albania.

Finale di Conference League: dove vederla in tv

La finale tra Roma e Feyenoord si potrà seguire sia in diretta televisiva sia in streaming. Dunque, i canali a disposizione sono Sky Sport e TV8 (canale 8 di digitale terrestre e Tivùsat; 125 della piattaforma Sky). Inoltre, in streaming il match sarà trasmesso live da NOW, Sky Go e DAZN.

I biglietti

Lo stadio Arena Kombëtare di Tirana ha una capienza di 22.500 spettatori. L’Uefa ha diramato un comunicato per tutti quelli interessati all’acquisto di un biglietto per la finale:” I biglietti per la finale di UEFA Europa Conference League 2022, in programma mercoledì 25 maggio a Tirana (Albania), saranno in vendita su UEFA.com a inizio maggio.

Nell’attesa, i tifosi possono già creare un account su UEFA.com/tickets”. La Uefa intanto ha messo dei paletti per il costo dei biglietti che non devono superare i 180 euro.

Inoltre, la Roma ha voluto premiare i 166 tifosi che sono andati in trasferta in Norvegia: “Il Club ha deciso di ringraziare i 166 abbonati presenti alla partita del 21 ottobre nel settore ospiti del Aspmyra Stadion di Bodo, garantendo loro – gratuitamente – un biglietto per la finale.

L’elenco degli aventi diritto è stato stilato sulla base dei report di vendita forniti dal Bodo/Glimt. Pertanto, il codice univoco sarà inviato entro il 7 maggio all’indirizzo e-mail utilizzato per l’acquisto del biglietto sul portale di biglietteria del Bodo”, ha spiegato il club giallorosso in una nota.

“Considerando la limitata disponibilità dello stadio, il Club ha deciso di concedere solo agli abbonati gli altri biglietti a propria disposizione: dalle ore 9 alle ore 13 di venerdì 6 maggio, potranno infatti registrarsi a un concorso.

I fortunati vincitori riceveranno un codice univoco e un link utile per ottenere dalla Uefa un biglietto gratuito. Il link al portale della Uefa sarà comunicato ai tifosi nella e-mail che conterrà anche il codice vinto. Una volta ricevuta l’e-mail, i vincitori potranno richiedere immediatamente il biglietto. Il portale Uefa sarà attivo fino alle ore 18:00 di martedì 10 maggio. Oltre tale termine non sarà più possibile richiedere il titolo di accesso. Clicca qui per saperne di più sul processo di registrazione!”, conclude la Roma.

