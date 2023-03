Neymar, infortunio grave: si dovrà operare e stagione finita per il calciatore brasiliano

Neymar, infortunio grave ed operazione in vista. Il club parigino ha scritto nel comunicato ufficiale sia i prossimi passi del calciatore sia i tempi di recupero che purtroppo non fanno ben sperare per questa stagione in corso. In estate potrebbero aprirsi diversi scenari di mercato visti i suoi continui infortuni. Numerosi top club di Premier League, tra cui Liverpool, Manchester City, Manchester United e Newcastle, sono pronti all’asta.

Neymar, infortunio grave Ennesimo grave infortunio per Neymar che ancora una volta deve fermarsi per un lungo tempo. Ormai non si contano più le cadute del calciatore brasiliano che dovrà rinunciare anche quest'anno alla Champions League. Nella stagione 2022-23 il calciatore brasiliano ha collezionato 29 partite e 18 gol in tutte le competizioni con la maglia del Psg. Inoltre, il calciatore guadagna ben 40 milioni di euro a stagione e a 31 anni ha già rinnovato fino al 2027 il contratto con il Psg. Tuttavia, Neymar ha fatto già sapere di voler tornare quanto prima: Tornerò più forte di prima", ha scritto la stella del PSG sul proprio profilo Instagram. Si dovrà operare e stagione finita per il calciatore brasiliano Il giocatore brasiliano sarà sottoposto a un'operazione chirurgica ai legamenti. In base ai tempi di recupero si può già decretare la fine della stagione per il fuoriclasse. Ecco il comunicato ufficiale dal club parigino: "Neymar Jr ha subito una serie di casi di instabilità alla caviglia destra negli ultimi anni. Dopo l'ultima distorsione del 20 febbraio, lo staff medico del Paris Saint-Germain ha raccomandato un'operazione di riparazione ai legamenti per evitare un grave rischio di recidiva. Tutti gli esperti consultati hanno confermato questa necessità. L'intervento verrà eseguito nei prossimi giorni presso l'ospedale ASPETAR di Doha. Ci vorranno dai 3 ai 4 mesi prima che possa tornare ad allenarsi con la squadra".